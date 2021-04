Como economizar energia com a geladeira?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de abril de 2021.

Diminua o gasto elétrico da geladeira com dicas simples e sem precisar gastar nada.

A conta de luz pesa muito no bolso das famílias brasileiras, principalmente em períodos de pouca chuva, em que o custo do kWh encarece com as bandeiras amarela e vermelha. Os eletrodomésticos são responsáveis por boa parte do valor da conta de luz de um imóvel e a geladeira é um dos principais “gastadores de energia”.

Por ser um aparelho essencial e ficar ligado durante todo o dia, a geladeira é responsável por uma fatia significativa da sua conta de luz. Pensando nisso, preparamos este artigo com algumas dicas para economizar energia com práticas simples.

Evite desligar a geladeira

Há pessoas que cometem o erro de desligar a geladeira durante a noite, deixando-a ligada apenas durante o dia. Isso faz com que o consumo de energia aumente. O refrigerador é um eletrodoméstico que precisa manter uma certa temperatura para funcionar corretamente e, para alcançar essa temperatura, é preciso tempo.

Então, quando você religa a geladeira, ela trabalha mais para alcançar a temperatura ideal o mais rápido possível, gastando mais energia. Por isso, o ideal é só fazer isso quando não for usá-la por alguns dias, estiver de mudança ou precisar mudar o aparelho de posição.

Nunca use a parte traseira para secar roupas

Muitas pessoas colocam roupas para secar na parte traseira da geladeira para aproveitar o calor gerado pelo motor do aparelho. O problema é que fazer isso também aumenta o consumo de energia. Quando você coloca roupas na parte traseira, você abafa o motor, logo ele precisa se esforçar mais para manter a temperatura ideal de funcionamento, e isso gera uma sobrecarga de energia.

Não guarde alimentos ou bebidas quentes na geladeira

Colocar alimentos ou bebidas quentes dentro da geladeira aumenta o consumo de energia elétrica. Isso acontece porque o motor acaba tendo de trabalhar mais para manter a temperatura ideal. Então, é recomendado que você deixe os alimentos e bebidas fora da geladeira para eles ficarem mais frescos e, somente depois, os coloque na geladeira.

Não forre as prateleiras da geladeira

Forrar as prateleiras da geladeira dificulta a circulação de ar e também sobrecarrega o motor, gerando um gasto maior de energia. É essencial que você permita que o ar circule por igual dentro do aparelho e o motor possa funcionar normalmente.

Fique atento à borracha de vedação

A borracha de vedação da geladeira é fundamental para evitar o desperdício e o maior consumo de energia elétrica do aparelho. Um refrigerador mal vedado acaba consumindo mais energia e não gela os alimentos e bebidas com a maior eficiência.

Como a borracha de vedação é uma peça que vai se desgastando com o tempo, é fundamental fazer um teste pelo menos a cada seis meses. É bem fácil: coloque uma folha de papel entre a porta e o aparelho e feche a porta. Se a folha ficar presa, é sinal de que a borracha está em bom estado, mas, se a folha cair, a borracha já não está vedando como deveria, devendo ser trocada.

Nunca deixe a geladeira perto de aparelhos como micro-ondas e fogão

Eletrodomésticos como fogão e micro-ondas produzem muito calor quando estão em funcionamento e isso sobrecarrega o motor da geladeira. Por isso, é importante que a geladeira fique em um espaço que esteja relativamente longe desses aparelhos.

Outra dica é que a geladeira fique longe de janelas, pois os raios solares também podem ajudar a sobrecarregar o motor devido ao calor. O refrigerador também precisa ficar afastado pelo menos 20 centímetros da parede para que o motor possa funcionar corretamente.