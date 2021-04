Dicas para implantar indicadores financeiros na sua empresa

Alcançar um entendimento firme e intrincado do quadro financeiro de sua empresa pode ser o maior desafio para qualquer empresário, grande ou pequeno. Estima-se que até mesmo muitos CEOs devotaram os primeiros anos de suas carreiras para entender as finanças. Há uma quantidade enorme de dados financeiros para analisar.

Por outro lado, você não pode se perder na interminável enxurrada de dados. Como gerente, empresário ou executivo, é seu trabalho ver o quadro geral da sua empresa. Com mais análises disponíveis e a inteligência de visualização de dados e insights corporativos, você tem a capacidade de rastrear números, tendências, métricas e desempenho como nunca antes.

Você tem um controle firme sobre a gestão diária do seu negócio e sabe como fazer as coisas. Mas, você também sabe que fazer as coisas não é suficiente: o sucesso de longo prazo do seu negócio depende do pensamento amplo, da compreensão dos indicadores financeiros e da atuação de um CEO.

Mais importante ainda, depende de:

● Ter objetivos claros. Você pode, por exemplo, ter o objetivo de se tornar o comerciante líder de conteúdo em seu país.

● Declarando metas mensuráveis ​​e objetivos claros. Você pode mencionar que deseja atingir o valor “X” de receita no ano.

● Construir uma estratégia para ajudá-lo a atingir essas metas e objetivos. Sua estratégia é o mapa que orienta seus negócios e ajuda a responder a perguntas críticas:

● Quem você vai atingir?

● Qual é a sua vantagem competitiva?

● Que serviços você fornecerá?

Listar táticas que fazem parte de sua estratégia. Por exemplo, para se tornar um profissional de marketing de conteúdo líder, você pode decidir construir experiência publicando artigos sobre liderança inovadora no LinkedIn.

A importância dos KPIs e da estratégia de negócios

Quando se trata de monitorar o dia-a-dia de seus negócios, existem certos KPIs financeiros que você deve observar. Isso inclui fluxo de caixa e até mesmo receitas pendentes.

Embora esses KPIs também possam informar sua estratégia, você pode querer ampliar seus horizontes e olhar para outros indicadores financeiros que informam sua estratégia de longo prazo.

Afinal, os KPIs ajudam você a medir aqui e agora, mas nem sempre mostram oportunidades inexploradas ou uma imagem de longo prazo.

Portanto, além de rastrear os KPIs que ajudam a medir o desempenho hoje, observe os seguintes KPIs que o ajudarão a pensar e criar estratégias como um CEO.

Então, quais são os indicadores mais importantes a serem rastreados? Se você é um CEO ou proprietário de uma empresa, recomendamos que seus painéis incluam estes indicadores principais:

Margem de lucro líquido

Divida o lucro líquido pelas vendas líquidas e você terá o número que revela a eficiência com a qual sua empresa converte sua receita em lucros. É a porcentagem da receita restante após todas as despesas operacionais, juros, impostos e dividendos de ações preferenciais (se houver) terem sido deduzidos da receita total da sua empresa.

Margem de lucro bruto

É a isso que nos referimos quando falamos sobre “resultados financeiros”. É uma métrica prontamente disponível da saúde financeira da empresa e mede a relação entre o seu lucro e a receita bruta. Com o GPM adequado, você saberá se a empresa pode pagar suas despesas operacionais e outras despesas e ainda construir para o futuro. Também é uma ótima maneira de comparar sua produtividade com a de seus concorrentes.

Suas métricas de setor

Cada setor tem seu próprio conjunto de indicadores que ajudam a impulsionar os lucros. Escolha de 1 a 3 indicadores que representem suas métricas. Como líder da empresa, você fará bem em comparar essas métricas com as de seus concorrentes regularmente.

Índice de dívida / patrimônio

Divida seu passivo total pelo patrimônio de sua empresa e você obterá este número bacana que lhe diz que proporção do patrimônio e da dívida de sua empresa está sendo usada para financiar seus ativos. Um índice mais baixo significa que você tem uma estrutura financeira menos arriscada.

Defeitos de fabricação

Se a sua empresa produz produtos físicos, é importante calcular os defeitos do produto como uma porcentagem da fabricação para indicar o quão livres de defeitos são seus processos de produção.

Métricas do balanço patrimonial

Fique por dentro da receita, fluxo de caixa, ativos e passivos por trimestre ou por ano.

Ao se familiarizar com esses indicadores críticos, você terá uma visão mais estratégica do desempenho de sua empresa com base em indicadores que geram lucratividade, fluxo de caixa e valor.