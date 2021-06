Sextou com promoção! Passagens aéreas de ida e volta Montes Claros/Porto Seguro por apenas R$ 543.]; veja outras ofertas

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 11 de junho de 2021.

Azul terá voo sem escala de Montes Claros para Porto Seguro em julho

De Montes Claros para a cidade do Rio de Janeiro a viagem de avião de ida e volta poderá ser realizada por R$ 419,63, valor com taxas incluídas.

A sexta-feira chegou com promoção de passagens aéreas nos voos saindo de Montes Claros e de Belo Horizonte. Para Porto Seguro, no Sul da Bahia, a nossa equipe encontrou voos sem escalas da Azul partindo de Montes Claros por apenas R$ 543,74, valor com todas as taxas incluídas. (Veja detalhes na imagem abaixo). No mês de julho a Azul terá voos diretos para o destino baiano partindo de Montes Claros às terças, quintas e sábados.

De Montes Claros para a cidade do Rio de Janeiro a viagem de avião de ida e volta poderá ser realizada por R$ 419,63. Esse voo é da Azul e tem troca de aeronave no Aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte. Se você prefere viajar para São Paulo, não deixe de aproveitar essa oportunidade! Nos voos da Gol de Montes Claros para Guarulhos (SP) as passagens aéreas de ida e volta podem ser comprada por R$ 607,43.

Os outros destaques são as passagens aéreas de ida e volta de Montes Caros para Cabo Frio por R$ 667,94 e para Foz do Iguaçu a nossa equipe encontrou voos de ida e volta saindo do Norte de Minas pelo valor de R$ 769,67. vale destacar ainda as passagens Montes Claros/Uberlândia por R$ 711,69.

Compre aqui passagens de ida e volta Montes Claros/Porto Seguro por R$ 543,74

Passagens aérea de ida e volta BH/Rio de Janeiro por R$ 280

Quem está em Belo Horizonte poderá viajar para o Rio de Janeiro (Galeão) pagando pelas passagens aéreas de ida e volta o valor de R$ 280,41. Da capital mineira para São Paulo a viagem de avião poderá ser realizada no mês de julho pelo valor de R$ 295,94. Para Fortaleza, a capital cearense, há opções de passagens por R$ 417,61 para embarque no Aeroporto de Confins.

De Belo Horizonte para Cabo Frio, em voo direto da Azul no mês de julho, a viagem de avião poderá ser realizada por R$ 383,41. Todas as passagens estão com as taxas incluída. Além dos voos com descontos para julho e agosto, para outras datas também é possível garantir descontos. Basta usar o link que se encontra no final deste post para economizar.

