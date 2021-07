3 motivos para você adicionar uma poltrona no seu escritório

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de julho de 2021.

Confira algumas razões e vantagens de inserir uma poltrona em seu escritório.

Investir em mobílias específicas é uma excelente maneira de tornar seu escritório mais convidativo, confortável e agradável para você, seus clientes e visitantes, em geral. Nesse sentido, além da cadeira e da mesa para home office, uma boa opção é adicionar uma poltrona ao ambiente.

Uma pessoa passa, em média, 8 horas por dia no trabalho e a maioria enfrenta uma rotina bastante cansativa. Logo, o uso desse móvel se faz necessário, pois oferece mais conforto durante os intervalos de descanso.

Além disso, uma pesquisa da Sociedade Americana de Designers de Interiores mostrou que um ambiente corporativo organizado é a terceira maior preocupação dos colaboradores de uma companhia, atrás somente de benefícios e salários. Afinal, como executar o trabalho da melhor maneira possível estando desconfortável?

Obviamente, isso não significa que seja necessário fazer móveis sob medida para cada colaborador, mas sim garantir as melhores condições possíveis para o ambiente.

Dessa forma, pensar na mobília do escritório não é mais considerado algo supérfluo e sim um ponto estratégico das organizações. No entanto, vale ressaltar que a poltrona para escritório não é indicada para as estações de trabalho, que devem possuir cadeiras ergonômicas.

Como escolher uma poltrona para o escritório?

Antes de escolher a poltrona ideal para seu escritório, é importante considerar alguns pontos. São eles:

Espaço disponível

Primeiramente, é preciso saber as medidas do ambiente para definir o tamanho ideal da poltrona e a quantidade que será adquirida, visto que é imprescindível ter uma boa circulação no espaço.

Finalidade

Pense em como as poltronas serão utilizadas, seja na sala de reuniões, no espaço de convivência dos colaboradores ou na sala de espera dos clientes. Esse ponto é importante para que o modelo escolhido atenda às expectativas.

Design

Agora que você já tem as medidas do ambiente e sabe a finalidade do uso da mobília, é mais fácil identificar os modelos mais alinhados às suas necessidades.

Caso a poltrona seja destinada à recepção de clientes, priorize a circulação. Já se for direcionada à sala de reuniões, considere o tamanho do assento e sua distância até a mesa.

Ergonomia

Independentemente dos pontos citados anteriormente, você deve sempre colocar a ergonomia em primeiro lugar. Portanto, opte por poltronas que ofereçam suporte para a coluna.

Por que ter uma poltrona no escritório?

Confira 3 motivos para adicionar ao menos uma poltrona no seu escritório.

1 – Descanso, reuniões ou receber os clientes

A poltrona correta pode se tornar um item de grande importância para o escritório, compondo a decoração de forma sofisticada e, ao mesmo tempo descontraída, a depender do modelo do móvel e do estilo do ambiente.

Além disso, o assento é bem versátil, podendo ser utilizado em momentos de descanso, durante reuniões ou até mesmo pelos próprios clientes, enquanto aguardam o atendimento.

2 – Aumento da produtividade

A poltrona pode ter impactos positivos em relação à produtividade, pois ambientes mais acolhedores, com itens especiais de relaxamento e decoração, criam uma atmosfera mais agradável, gerando uma maior satisfação entre os funcionários.

Consequentemente, o resultado é um engajamento maior por parte dos profissionais.

3 – Imagem da empresa

O conforto oferecido pela empresa está diretamente relacionado à imagem que as pessoas têm dela. Nesse sentido, a poltrona influencia diretamente na forma que os profissionais interagem com o ambiente e que os clientes são recebidos.

Com isso, é possível perceber que a poltrona vai além de um simples diferencial, podendo ocupar um lugar de destaque e compor um visual diferenciado, a partir de modelos que enaltecem a identidade da empresa por meio do design, das texturas e das cores.