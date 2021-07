Passagens aéreas de ida e volta Montes Claros/Rio por apenas R$ 424 e SP a R$ 517

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 16 de julho de 2021.

O mês de julho chegou e com ele mais oportunidades de voos, para os mais variados destinos do país. Para viajar neste mês sugerimos as passagens ida e volta da Azul, partindo de Montes Claros para Guarulhos (SP) com escala em Belo Horizonte a R$ 517,63. (Veja imagem abaixo).

De Montes Claros para Belo Horizonte a nossa equipe encontrou voos de ida e volta por R$ 596. Pra você que precisa de mais tempo pra programar suas tão sonhadas férias, nossa equipe encontrou mais promoções. No mês de setembro de Montes Claros para a cidade do Rio de Janeiro, você desembarca no Aeroporto do Galeão, pagando taxas, ida e volta investindo apenas R$ 424.

Compre aqui passagens ida e volta Montes Claros/SP por R$ 517

Nossa equipe encontrou voo Montes Claros/Ilhéus, para o mês de agosto época perfeita para sossego, sol e aquele acolhimento baiano, por R$ 863. Anunciado pela Gol, ida e volta, com todas as taxas incluídas e escala em Salvador por R$ 863

Para o litoral nordestino destacamos a capital Recife, com passagens para viagem em julho por R$ 843 saindo do Norte de Minas. O voo oferecido pela Azul é de ida e volta e com todas as taxas incluídas. Se apresse e garanta seu passeio. Boa Viagem e aproveitem as promoções abaixo.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais