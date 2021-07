Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de julho de 2021.

Montes Claros – A Master agora é operadora de celular

A Master Internet – empresa sempre voltada para a tecnologia de ponta e em busca de atender satisfatoriamente aos seus clientes, evolui mais uma vez, e passa a atuar também no ramo da telefonia móvel.

A partir de agora, além de fornecer internet fibra óptica em alta velocidade e qualidade, a Master passará a oferecer serviços de internet 4G + ligações ilimitadas, possibilitando ainda mais conectividade aos seus clientes, em tempo integral.

Luiz Fernando Rossi, gerente de operações da Master explica que a empresa está evoluindo para atender aos anseios de seus clientes, que demandam por mais velocidade e confiabilidade também no celular. Dessa forma, a Master atende a todas as expectativas e necessidades dos seus clientes, com a mesma transparência e proximidade no relacionamento.

“Realizamos um estudo detalhado deste produto, bem como do mercado. A Master está em constante evolução e percebemos que poderíamos ir além. Agora demos mais um passo para oferecer a melhor internet também no celular dos nossos clientes”, destaca o gerente.

O serviço da Master está disponível em 4.188 cidades brasileiras, cobrindo 93,5% da população nacional. E as novidades não param por aí. Recentemente, a Master lançou serviços digitais para seus clientes de banda larga, disponibilizando o Deezer (App de músicas), Panda Antivírus e Master Resolve (suporte aos equipamentos pessoais do cliente). E, agora, avança no sentido de se consolidar em atender o cliente com diversos serviços. “Em breve, disponibilizaremos outros serviços, proporcionando além de conectividade, mais comodidade aos nossos clientes”, ressalta Rossi.

O gerente de operações da Master explica que, para aquelas pessoas que já são clientes da empresa com o serviço de banda larga, haverá uma oferta diferenciada e que existe uma demanda no mercado em ter uma internet de qualidade, velocidade e segurança também no celular.

“Para quem já é cliente Master ou para aqueles que contratarem o Combo (banda larga fixa + Masterchip), há uma oferta especial”, reforça.

Rossi também informa que a comercialização também será possível para aqueles que optarem apenas pelo Masterchip, sem contratação de banda larga fixa. Inicialmente, o plano contempla ligações ilimitadas para qualquer destino nacional + SMS Ilimitado + franquia de internet.

A contratação pode ser realizada em qualquer uma das lojas da Master, bem como pelo telefone: (38) 2101-9000 ou mesmo por WhatsApp: (31) 98271-7454.

Nossa história

Sempre em busca de conhecimento e inovação, a Master hoje está entre os maiores provedores de internet do Brasil. A empresa surgiu há 32 anos, na acolhedora cidade de Divinópolis/MG, em 1989.

De lá pra cá, muita coisa mudou e a Master sempre buscou novas tecnologias, abrir novas lojas e expansão para outro estado. A empresa é pioneira nas regiões de atuação, oferecendo serviços de internet Fibra Óptica, Banda Larga e TV por assinatura e agora, em 2021, expandiu o seu portfólio para atender também com serviço internet móvel.

Presente em mais de 60 cidades espalhadas em Minas Gerais e São Paulo, a Master tem em sua equipe interna um grande diferencial com colaboradores engajados, além de parcerias sólidas.

Responsabilidade social

“A Master promove a cultura local e contribui com o desenvolvimento social e econômico das localidades onde atua. Atualmente, a empresa oferece gratuitamente os serviços de TV e Internet para instituições públicas como: escolas estaduais e municipais, biblioteca pública, asilo, corpo de bombeiros, polícia militar, igrejas, hospitais, entidades de combate ao câncer, dentre outras instituições de cunho social”.