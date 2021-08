5 maneiras de aumentar o engajamento com suas postagens no Instagram

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de agosto de 2021.

O marketing de mídia social se tornou uma necessidade para a sobrevivência da marca nos dias de hoje, isso por conta do engajamento instagram que permite que seu produto seja visto por mais pessoas.

Embora você já possa ter reconhecido a importância de sites sociais como o Facebook, é hora de se concentrar em outras plataformas, especialmente o Instagram.

5 maneiras de aumentar o engajamento no Instagram

1. Use hashtags

Você se lembra dos dias em que usávamos o jogo da velha como um sinal de libra? Bem, a mídia social mudou esse símbolo para sempre. Agora, o símbolo (#) na parte inferior direita do teclado do telefone é mais comumente conhecido como hashtag.

Como um profissional de marketing de mídia social, você precisa incorporar hashtags em sua estratégia do Instagram. Se grandes marcas os estão usando, sua marca também deve usá-los.

Além disso, 70% das hashtags do Instagram são marcas. Postagens com uma única hashtag recebem um engajamento 12,6% maior em comparação com postagens sem hashtags.

Ao decidir quais hashtags usar, você precisa ampliar seu escopo e atrair o maior público possível. No entanto, hashtags muito amplas não se destacam. Por outro lado, se sua hashtag for extremamente exclusiva, ninguém a pesquisará.

Você precisa encontrar um terreno comum para sua hashtag. Mesmo que as marcas mais conhecidas não usem muitas hashtags, estudos mostram que as taxas de engajamento atingem o pico quando uma postagem contém nove hashtags.

Também é importante notar que as hashtags de 21 caracteres mostram as taxas de engajamento mais altas. E as hashtags de 24 caracteres ficaram em segundo lugar nesta lista. Você não precisa limitar o número de hashtags ou caracteres que usa. Apenas não exagere ou você parecerá muito spam.

2. Organize uma competição

Os concursos são outra ótima maneira de aumentar o reconhecimento de sua marca. Além de aumentar o conhecimento da marca, os concursos no Instagram aumentam drasticamente as taxas de engajamento.

Isso ocorre porque os concursos incentivam o conteúdo gerado pelo usuário. Além disso, dar algo ao vencedor incentiva as pessoas a participarem. No geral, é uma estratégia vencedora.

Os melhores concursos incorporam hashtags, que já discutimos. Encontre uma hashtag exclusiva para cada concurso realizado.Isso permitirá que você acompanhe todos os envios dos participantes. Além disso, será mais fácil nomear o vencedor.

E essa hashtag exclusiva também será uma maneira de outras pessoas verem sua marca e sua popularidade. Os usuários do Instagram que talvez nunca tenham ouvido falar de sua marca podem ver as postagens dos participantes do concurso.

Como resultado, esses usuários podem ser induzidos a seguir sua página. Assim que começarem a segui-lo, é mais provável que tenham interesse em seu conteúdo.

3. Compartilhe vídeos

Embora o Instagram possa ter começado como uma plataforma de compartilhamento de fotos, a rede social se adaptou às novas tendências e fez as mudanças apropriadas.

No início, o Instagram tinha um limite de 15 segundos para vídeos quando o recurso foi disponibilizado em 2013. Mas, esse número cresceu para 60 segundos alguns anos depois.

Como resultado, o tempo que os usuários passam assistindo a vídeos aumentou 40% nos primeiros seis meses da mudança. Não é mais segredo que os consumidores desejam ver mais conteúdo de vídeo. Mas, como os vídeos afetarão suas taxas de engajamento ? Vamos dar uma olhada:

Como você pode ver, os vídeos no Instagram costumam ter o dobro de comentários em comparação com as fotos. Embora as fotos recebam mais curtidas do que vídeos, seus vídeos do Instagram ainda terão muitas visualizações, mesmo que os usuários não gostem deles.

Misture seu conteúdo e comece a postar mais vídeos. Isso não significa que você precise evitar as fotos por completo, mas tente encontrar um equilíbrio entre as duas.

4. Adicione legendas aos seus vídeos

Já vimos que você precisa compartilhar conteúdo de vídeo no Instagram para gerar engajamento. Porém, existe uma maneira de melhorar ainda mais sua estratégia de vídeo. Adicione legendas.

As legendas de vídeo aumentam o tempo de exibição em 12%. É importante destacar que, no Facebook, 85% dos vídeos são vistos sem som. Como o Facebook é dono do Instagram, podemos assumir com segurança que esses números também são traduzidos para o Instagram.

5. Identifique a sua localização

Antes de postar suas fotos, você precisa marcar sua localização. A pesquisa mostra que as postagens com canais marcados têm taxas de engajamento 79% mais altas.

Você pode adicionar uma etiqueta de localização mesmo se não estiver realmente lá. Se seu escritório está em São Paulo, mas você está tentando promover algo no Rio de Janeiro, você pode adicionar Rio à tag.

Conclusão

Seu perfil do Instagram é uma valiosa ferramenta de marketing. Porém, você só terá sucesso se souber usar essa ferramenta corretamente. Em última análise, seu conteúdo deve gerar engajamento.

Fazer com que as pessoas curtam, comentem, vejam, compartilhem e cliquem em seus posts aumentará a visibilidade de sua marca e ajudará você a gerar mais leads. Como resultado, seu negócio será mais lucrativo.

Se você não estiver satisfeito com sua taxa de engajamento atual ou achar que há espaço para melhorias, consulte este guia. Implemente as táticas listadas acima para aumentar suas taxas de engajamento no Instagram.