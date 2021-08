Edtech com sistema de ensino 100% digital e adaptável para as escolas é selecionada para programa de aceleração “BID AO CUBO”

São Paulo 10/8/2021 – Ser selecionado para um dos programas de aceleração mais reconhecidos e com menos de um ano de existência, nos mostra que estamos no caminho certo

EXP for School participa da edição voltada para startups do Norte e Nordeste com soluções tecnológicas de impacto positivo

A EXP for School, startup que une tecnologia e conteúdo, oferecendo um sistema de ensino 100% digital e online para instituições de ensino, foi selecionada para o programa de aceleração “BID AO CUBO” Norte e Nordeste. É a única edtech a ser selecionada para essa edição do programa.

Esse é o mais novo programa de aceleração de startups, oferecido pelo Cubo Itaú, em parceria com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), em que startups com soluções tecnológicas de impacto positivo receberão, durante quatro meses, mentorias e conexões com a rede de investidores e especialistas do Cubo, BIDI e Darwin Startups.

O foco são empresas das regiões Norte e Nordeste do país, consideradas inovadoras e com uso intensivo de tecnologia, com metas claras de expansão e com potencial de escala e de gerar impacto social e/ou econômico em populações pobres e vulneráveis na América Latina e no Caribe. Ao todo,15 startups foram selecionadas.

O EXP for School surgiu no final de 2020, quando a startup de educação básica, Explicaê e a D2L, empresa canadense e terceira maior player de educação digital do mundo, uniram tecnologia e conteúdo para atender escolas do ensino médio e fundamental. Atualmente, ela se tornou um sistema de ensino 100% digital e online, personalizável e adaptável ao cronograma e planejamento pedagógico das escolas, facilitando a transformação para o Ensino Híbrido, além de ser 80% mais barato que os sistemas de ensino tradicionais.

O negócio foi lançado, em meio à pandemia e seus efeitos sobre o mercado de educação. De uma hora para outra, as instituições tiveram de suspender as aulas presenciais e adotar modelos 100% digitais de ensino. O problema é que a maioria delas não estava preparada – e muitas ainda não estão – para enfrentar os desafios da transformação digital.

“Ser selecionado para um dos programas de aceleração mais reconhecidos e com menos de um ano de existência, nos mostra que estamos no caminho certo como uma empresa inovadora, com crescimento e gestão sustentáveis e que tem um importante papel na transformação da sociedade por meio da Educação”, explica o Cofundador e CEO do EXP for School, Bruno Oliveira.

Cerca de 120 mil alunos do Ensino Médio da rede pública do Estado do Amazonas já usam o EXP for School. É uma solução pensada, principalmente, nas pequenas e médias instituições de ensino, as mais atingidas pela crise e que não têm verba e nem estrutura para oferecer um modelo de ensino à distância. O preço cobrado por aluno é menor que R$ 30 mensais “Todo esse movimento tem por trás o propósito de democratizar o ensino híbrido. Qualquer escola, de grande, médio ou pequeno porte consegue adotar a solução”, finaliza Oliveira.

Website: http://www.expforschool.com