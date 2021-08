On Stage Lab promove cursos sobre os bastidores da música

Compartilhe Facebook

São Paulo, SP 11/8/2021 – A On Stage Lab já formou mais de três mil alunos

A On Stage Lab, a primeira escola de formação de profissionais de entretenimento ao vivo e negócios da música da América Latina, está com inscrições abertas para os cursos “Showbusiness um panorama do entretenimento ao vivo” e “Backstage com Ingrid Berger”. O primeiro acontece de agosto a dezembro e o segundo de 16 a 19 de agosto.

Os dois cursos serão ministrados por videoconferência com profissionais do mercado do entretenimento, com aulas teóricas e práticas.

O primeiro curso lançado pela escola , o “Showbusiness um panorama do entretenimento ao vivo” acontece de 14/08 a 04/12, das 10h às 17. São 14 encontros virtuais que percorrem toda a cadeia produtiva da indústria da música. Com carga horária que ultrapassa 80 horas.

Entre os assuntos, desde a indústria dos shows no Brasil e no mundo, novos palcos, os festivais, produção executiva, o artista e o empresário, comunicação, arquitetura e segurança, público, entre outros. Além da teoria, os alunos terão eventos práticos presenciais.

Curso: Backstage com Ingrid Berger

Outro curso para quem quer se aperfeiçoar para atuar no entretenimento ao vivo promovido pela On Stage Lab é o Backstage com Ingrid Berger

Nele, Ingrid vai compartilhar sua experiência de mais de vinte anos coordenando os camarins no Rock in Rio em Lisboa, Madrid, Las Vegas e Rio de Janeiro, além de inúmeros shows internacionais.

Ela vai apresentar como um profissional deve atuar em camarim e outras salas de produção, para que toda equipe possa trabalhar em conjunto para o bom espetáculo. Ingrid também vai dividir as curiosidades que acontecem nas grandes turnês e festivais internacionais.

Entre os assuntos, o que é o backstage, rider artístico, orçamento, os novos protocolos, passagem de som, abastecimento camarim, desmontagem etc.

Retomada do setor

“Em todo o mundo, os países estão retomando suas agendas de shows e eventos culturais presenciais à medida que controlam a disseminação da covid-19. Justamente os setores que mais sofreram como os eventos e os entretenimentos irão crescer com muitos protocolos de segurança. Esses cursos, ao mesmo tempo que reciclam e preparam os profissionais para a retomada do setor, habilitam os alunos para atuar na nova cena musical”, salienta Fabiana Lian, fundadora da On Stage Lab.

Fabiana Lian atuou como produtora artística em diversos shows internacionais, trabalhou com artistas como Madonna, Elton John, Iron Maiden, Beyonce, Justin Bieber, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Metallica, entre outros em turnês pelo Brasil e América Latina.

Profissionais

Os cursos trazem profissionais do mercado do entretenimento ao vivo. Entre eles: Ingrid Berger (há 20 anos coordena camarins no Rock in Rio em Lisboa, Madrid, Rio e Las Vegas, além de shows internacionais); Alexandre Mutran (Head de Marketing e Comunicação da Aon para o Brasil), Marcelo Beraldo (gerente de conteúdo da T4F e responsável pela realização do Lollapalooza), Giuliano Cassola Ribeiro (Atuou em Festival Lollapalooza, Villa Mix, Ringo Starr, Paul Mccartney, Disney On Ice, Zezé Di Camargo e Luciano, entre outros), Marco Tobal Jr (sócio diretor da SP Eventos e Áudio Clube), Aline Duda (como Stage Manager atuou em Les Misérables, Fantasma da Ópera, além de Lollapalooza e realizou a gravação de shows para grandes nomes da música e conteúdo visual para HBO e Netflix), Fábio Sabetta (Curador e produtor de shows, turnês e festivais, professor da Faculdade de Música Souza Lima de São Paulo/SP). Maurício Aires (20 anos de experiência no mercado de entretenimento ao vivo, sócio da Livepass Ingressos, que atua em grandes turnês nacionais e internacionais), Karen Pedroso (atuou em turnês de Katy Perry, Ed Sheeran, Iron Maiden, Shakira, John Mayer, Beyoncé, Maroon 5, Bruno Mars, entre outros).

Ao final serão emitidos certificados aos alunos com participação maior que 75%.

Serviço:

Cursos On Stage Lab

Curso Showbusiness um panorama do entretenimento ao vivo – 14 aulas – 80 horas. Videoconferência via Sympla com atividades práticas presenciais. Período: 14/08 a 04/12, das 10h às 17h Inscrições: https://www.sympla.com.br/showbusiness–um-panorama-do-entretenimento-ao-vivo—2-semestre-2021—a-vista__1078528

Backstage com Ingrid Berger – Data: 16 a 19 de agosto de 19h às 22h Videoconferência via Sympla Inscrição https://www.sympla.com.br/backstage–com-ingrid-berger__1277667

Site On Stage Lab: https://www.onstagelab.com.br/

Instagram: @onstagelab

Website: https://www.onstagelab.com.br/