Como usar o marketing online para gerar mais leads

* Por: - 11 de agosto de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 11/8/2021 –

Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica como usar o marketing digital para gerar mais leads.

O marketing online é uma maneira interessante de gerar tráfego e leads para o negócio. No entanto, não é o único meio de fazê-lo. Algumas empresas notaram uma diminuição nas taxas de sucesso do marketing online à medida que tentam gerar leads por meio de outros canais de mídia social, como Instagram e Pinterest.

O truque para manter altas taxas de conversão de leads ao usar outros canais de mídia social é se concentrar na criação de conteúdo que atraia interações em tempo real de públicos-alvo.

Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica quais são as 3 principais maneiras de gerar mais leads.

Rodrigo destaca que nem sempre é fácil obter leads para a empresa. De mídia social a e-mail marketing e SEO, há muitas maneiras de gerar leads. A primeira dica que ele destaca, neste caso, é usar o marketing de conteúdo.

“A partir daí a empresa pode criar conteúdo valioso e atraente que é relevante para o público-alvo. A marca, então, promove o conteúdo em seu site ou por meio de outros canais de mídia social, como postagens no Instagram ou no Facebook. Isso aumentará o tráfego e a geração de leads sem nenhum investimento adicional”, explica Darzi.

Rodrigo também aponta como segunda maneira a atenção especial na otimização do conteúdo. Segundo ele, um conteúdo bem otimizado consegue se posicionar bem no Google e, assim, captar mais leads de maneira orgânica.

“No entanto, é interessante que se crie conteúdos relevantes e bem escritos, pois eles serão responsáveis por chamar a atenção do público e, se bem escrito, fará com que o público fique no portal da empresa e passe a segui-la”, comenta o especialista.

Por último, Rodrigo Darzi destaca que a empresa conte com a ajuda de uma agência de marketing digital. Isso porque uma agência conta com profissionais especializados em diversos serviços de marketing, o que ajuda na assertividade das estratégias de captação de leads.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/