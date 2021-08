Nove dicas de marketing digital no Instagram

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 11 de agosto de 2021.

São Paulo, SP 11/8/2021 – O objetivo da estratégia é estipular metas e impor um cronograma de ações, organizando as atividades.

Para ter resultados no Instagram, é preciso deixar de navegar como passatempo e adotar estratégias de marketing digital na rede social.

O Instagram uma boa rede social para ser usada para o uso profissional, principalmente nas vendas. No entanto, para atingir bons resultados, é preciso deixar de navegar pelo app como passatempo e adotar o marketing digital no Instagram.

Porém, para quem está começando a empreender e tem pouca intimidade com a ferramenta, o início pode ser difícil. Desse modo, o plano de marketing digital é o que pode diferenciar empresas com sucesso na rede social e aquelas que ficam para trás.

Então é possivel ler abaixo 9 dicas de como fazer marketing digital no Instagram, para alcançar o público que você deseja e reverter em clientes para a empresa.

Ter uma estratégia de conteúdo

A primeira etapa para implementar o marketing digital no Instagram é ter uma estratégia de conteúdo. Essa estratégia deve levar em conta os principais objetivos da empresa nas redes sociais.

O objetivo da estratégia é estipular metas e impor um cronograma de ações, organizando as atividades. Além disso, os indicadores marketing digital podem ser importantes nesse momento, pois demonstram como os usuários interagem com o perfil da empresa, bem como o alcance, melhores horários para publicações, entre outras informações.

Usar as ferramentas gratuitas do Instagram

Para facilitar o marketing digital no Instagram, existem muitas ferramentas pagas, que oferecem informações detalhadas sobre a conta do usuário. No entanto, o perfil profissional no Instagram permite acesso a todos os indicadores da rede social.

Dados como horário com maior frequência de uso, alcance das postagens e características do público são ofertados de maneira gratuita ao usuário. Com isso, além de evitar gastos com plataformas integradas, o gestor ainda tem todas as informações necessárias no aplicativo do Instagram a qualquer momento.

Criar anúncios patrocinados

Construir um engajamento orgânico e gradual é o melhor caminho para o marketing digital no Instagram. Porém, criar anúncios patrocinados pode ser útil para potencializar as vendas da empresa.

Tendo a opção de investir qualquer valor, a empresa pode utilizar estes anúncios para divulgar lançamentos de produtos, promoções, sorteios e muito mais. Empresas como Mercado Livre, Shopee e Amazon utilizam essa ferramenta para anunciar produtos, direcionando os usuários para acessar a página de vendas no site.

Usar todas as funções do Instagram (Igtv, Reels, Stories, Feed)

Ao longo dos últimos anos o Instagram foi incorporando novas funções e opções de conteúdo.

Funções como IGTV e Reels deram maior realce aos vídeos, por exemplo, e têm representado uma boa parte das visualizações na rede social.

Desse modo, para que o marketing digital no Instagram seja bem executado e a página consiga alcançar mais pessoas, é vital que sejam usadas todas as funções disponíveis, cada uma com um conteúdo personalizado, que atendam os critérios estéticos e técnicos.

Criar hashtag interativa

Além dos conteúdos publicados no perfil da empresa, é importante contar com as publicações e conteúdos gerados pelos clientes e usuários da empresa. Para aglutinar estes posts, as hashtags são uma alternativa de marketing digital no Instagram.

Isso porque as hashtags, principalmente as interativas, são uma forma de a empresa interagir com os clientes, gerando mais proximidade. Além disso, com as hashtags interativas a empresa acaba alcançando novas pessoas e ainda têm capacidade de se tornar uma publicidade gratuita para a empresa.

Postar no momento certo

Um dos pontos positivos dos indicadores marketing digital é saber quando o público está mais ativo na rede social. Nos insights do Instagram é possível verificar os horários e os dias mais apropriados para fazer uma publicação.

Dessa forma, é interessante que as postagens sejam feitas no momento certo, em que a maior parte dos seguidores estão ativos. Tendo esse cuidado antes de fazer a publicação, é provável que os resultados de alcance, curtidas e visualizações tenham um bom crescimento.

Rastrear as métricas certas

Com tantos indicadores marketing digital é natural que haja dificuldades para entender quais métricas são mais importantes na avaliação. Portanto, é preciso dizer que existem dados que são mais importantes. O número de seguidores pode não ser algo relevante. O ideal é avaliar o crescimento de seguidores e a frequência do aumento.

Além disso, o volume de interação nas postagens, com curtidas, comentários e compartilhamentos é fundamental para alcançar o crescimento esperado. Na medida que o engajamento não está crescendo, é importante conferir se o horário da postagem, o conteúdo e o formato não estão influenciando negativamente a publicação.

Pelos motivos apresentados acima, é importante conhecer métricas de e-mail marketing para acompanhar suas campanhas de marketing digital

Produzir bons conteúdos

Para obter bons resultados na plataforma é fundamental analisar todas essas estratégias. Mas a qualidade do conteúdo produzido e publicado no Instagram é algo que não deve ser esquecido.

A qualidade referida é técnica, com o uso de vídeos, fotos e cards de alta resolução, com boa produção gráfica. No entanto, um conteúdo de qualidade também se refere à capacidade de engajamento e aos melhores indicadores marketing digital.

Por isso, Stories com enquetes, caixa de perguntas e testes podem ser considerados bons, pois compõem um visual agradável e exercem o engajamento necessário.

Promover seu perfil

Por fim, o marketing digital no Instagram pode ser usado para centralizar as informações da empresa. Mas para isso, é preciso que todos saibam do perfil e como encontrá-lo. Sendo assim, é fundamental promover o perfil em todas as plataformas, sites, blogs, ferramentas de pesquisas e afins.

Outra forma de promover o perfil é realizando sorteios e promoções interativas, fomentando o compartilhamento de posts e o crescimento de seguidores.

Website: https://www.legions.biz/blog/