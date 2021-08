Empresas relatam ganhos com locação de frotas: economia com gestão, manutenção e pessoal

São Paulo – SP 11/8/2021 – “Redução de custos e não preocupação com os veículos” são vantagens da locação, segundo João Pedro Pini, gestor de frotas da Sakamoto

Em pesquisa da Marbor Frotas Corporativas, clientes também apontam vantagens como carro reserva e frota mais nova sem necessidade de investir em ativos

Empresas que trocam frotas próprias por alugadas estão reduzindo seus custos com pessoal, manutenções, gestão de documentos e ainda garantem veículos em boas condições sem a necessidade de investimentos em ativos. Esses são os principais ganhos da locação, apontados pelos clientes em pesquisa realizada pela Marbor Frotas Corporativas.

A Marbor perguntou a alguns clientes quais as vantagens da locação de veículos em comparação com frotas próprias. A gerente de Serviços Corporativos da Reichhold do Brasil, Vivien Tsujiguchi Rinaldi, apontou três fatores principais: manutenção terceirizada; gestão da documentação (incluindo impostos e seguros) e assistência 24 horas em todo o Brasil.

Ela destaca, no entanto, que o maior benefício observado por sua empresa desde que se tornou cliente da Marbor é a gestão terceirizada de todas as manutenções – preventivas e corretivas – o que deixa de ser uma preocupação para os usuários dos veículos. Outra vantagem, segundo a executiva, é a possibilidade de contar com carro reserva em caso de manutenção.

Perguntada se recomendaria a locação de frotas para outras empresas, ela afirma que sim e cita algumas situações em que essa opção é mais adequada que uma frota própria: “Quando não se tem ou não quer ter mão de obra interna focada em um sistema que não é o core business da empresa; ou quando não se tem o valor de investimento para um ativo (aquisição de veículo)”, relata Vivien Tsujiguchi Rinaldi.

Frota mais nova

Já a mineradora CMOC observa outros ganhos na locação. Para o analista administrativo Carlos Junior, essa opção é mais vantajosa para empresas que desejam “manter uma frota mais nova e com maior quantidade de veículos”.

Entre os benefícios observados pela CMOC com a locação, ele aponta ainda “a gestão terceirizada das documentações de vários veículos”. Na condição de cliente, o analista classifica como “ótimo” o serviço prestado pela Marbor Frotas Corporativas.

Vantagens na logística

A locação pode ser mais vantajosa até mesmo para empresas que têm o transporte no centro de seus negócios. É o caso de operadores logísticos e distribuidores de produtos. A Sakamoto, sediada em Guarulhos, atua neste setor e aponta os benefícios da terceirização: “Redução de custos e não preocupação com os veículos”, diz João Pedro Pini, gestor de frotas da Sakamoto.

Sediado em Mogi das Cruzes (SP) e com mais de 30 anos de atividades, o Grupo Marbor atua em três linhas de negócios: imobiliária, de hotelaria e de terceirização de frotas.

No setor imobiliário, a companhia investiu na revitalização de seus pontos comerciais, na Vila Helio, região central de Mogi. Inspirada na arquitetura toscana, a Vila se tornou um novo polo de gastronomia e serviços da cidade.

Na mesma região, o grupo também mantém o Hotel Marbor, inaugurado nos anos 1990 e que passou recentemente por um retrofit dos apartamentos, além de reformulação da gestão.

Hoje, o Grupo Marbor atua nacionalmente, por meio da Marbor Frotas Corporativas, que oferece serviços de terceirização de veículos leves, caminhões e empilhadeiras em todas as regiões do país, atendendo de pequenas empresas a grandes indústrias.

