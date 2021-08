Chatbots para saúde: tecnologia oferece inúmeros benefícios

Compartilhe Facebook

Investir em chatbots para a saúde, ferramentas essas que são dotadas de Inteligência Artificial (IA), é uma das soluções encontradas para aproximar médicos e pacientes.

Atualmente tem sido cada vez mais comum encontrar empresas e instituições investindo em chatbots para saúde. Essa procura se intensificou por conta do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, fazendo com que gestores, profissionais e pacientes buscassem novas formas de se conectar e interagir.

Um exemplo de como os chatbots para saúde geram resultados positivos é um estudo divulgado recentemente por um grupo de pesquisadores do Instituto Laura Fressatto (de Curitiba), da PUCPR, e da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP), mostrando que os teleatendimentos médicos com o uso de IA auxiliaram a reduzir a sobrecarga do sistema de saúde durante a pandemia.

Para a pesquisa, divulgada na revista científica “Frontiers in Digital Health”, uma plataforma de telessaúde foi analisada em três cidades brasileiras durante a pandemia: Curitiba, São Bernardo do Campo e Catanduva. Os pesquisadores apontaram que:

• Ao interagir com chatbots para saúde, quase metade (45%) dos mais de 24 mil pacientes atendidos foram classificados com sintomas leves da doença;

• Cerca de 30% foram diagnosticados com sintomas moderados e apenas 14,2% foram apontados como casos graves de Covid-19.

Assim, essa tecnologia se mostrou fundamental para proporcionar atendimentos remotos de forma prática e ágil ao mesmo tempo em contribuiu para priorizar a recomendação dos órgãos de saúde de somente recorrer a um hospital em casos mais severos.

Qual a finalidade dos chatbots para saúde?

Primeiramente é importante destacar que o chatbot é um software capaz de simular e manter uma conversa de maneira semelhante aos seres humanos. De modo geral, o recurso tem sido utilizado por empresas para atender clientes, responder dúvidas, dar informações e, em alguns casos, até para vender por meio de sites ou redes sociais.

Da mesma forma que nos demais segmentos, o chatbot visa tornar os processos do cotidiano mais simples e dinâmicos, o mesmo acontece quando se trata dos chatbots para saúde. Isso porque eles promovem soluções capazes de otimizar tarefas e proporcionar um atendimento mais rápido e eficiente aos pacientes, além de reduzir custos. Mas os benefícios dos chatbots para saúde não se restringem a isso, uma vez que também é possível automatizar o relacionamento com os pacientes, como agendamento e cancelamento de consultas, esclarecimento de dúvidas frequentes, orientações gerais referentes a exames e procedimentos, e muito mais.

Os chatbots para saúde são úteis para todas as partes envolvidas. As clínicas, hospitais e profissionais por conseguirem atender as demandas dos pacientes sem que isso sobrecarregue as equipes, que podem dedicar suas energias a tarefas mais complexas.

Além dos pacientes, que conseguem ter um atendimento a qualquer momento, independentemente do horário de funcionamento do estabelecimento. Outras vantagens que os chatbots para saúde proporcionam:

• Respondem às principais dúvidas dos pacientes;

• Os chatbots para saúde estão aptos para realizar a triagem virtual e avaliar o nível de necessidade de atendimento, indicando em quais casos o paciente deve se dirigir até a clínica ou hospital;

• Os bots também podem auxiliar o paciente a ter acesso aos resultados dos exames;

• Com os chatbots as instituições podem enviar pesquisas de satisfação aos pacientes e coletar feedbacks para aprimorar os atendimentos e serviços;

• O bot pode ajudar na prospecção de novos pacientes, possibilitando que o chatbot seja programado para responder às perguntas feitas nos anúncios de publicidade em redes sociais;

• Os chatbots para saúde podem ser programados para enviarem disparo automático de lembrete de consulta, via SMS, e-mail, mensagem no WhatsApp, Facebook Messenger, entre outras plataformas.

Dr. Wilson: como os chatbots para saúde auxiliam as pessoas

Ajudar a salvar vidas pode ser o objetivo de um assistente virtual? A resposta é sim. Por mais que grande parte das pessoas ainda esteja presa à ideia de que os chatbots são para ajudar a vender, eles também têm outras capacidades. Um dos cases da InBot é a prova disso.

Dr. Wilson

O Doutor Wilson foi criado para salvar vidas por meio do conhecimento e prevenção, o bot tira todas as dúvidas dos usuários sobre água, doenças negligenciadas, prevenção, cuidados e outros assuntos relevantes sobre meio ambiente e saúde.

As funcionalidades do Doutor Wilson vão muito além de simplesmente responder uma pergunta. Ele ajuda pessoas que não têm nenhum tipo de informação a reconhecerem as doenças e principalmente, prevenir o contágio, pois evitar é sempre melhor do que remediar.

Dicas sobre como agir e para onde ir em eventos naturais (catástrofes), economia de água e energia também podem ser consultadas com o Dr. Wilson. Recentemente, o chatbot também tem ajudado pessoas que buscam informações sobre o novo coronavírus, como transmissão, sintomas, prevenção, diagnóstico, tratamentos e vacinas.

