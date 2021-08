Estações Vila Mariana e Ana Rosa são as preferidas de quem quer comprar imóvel próximo ao metrô em SP

Compartilhe Facebook

Segundo levantamento da imobiliária Lello, as estações Santa Cruz e Tucuruvi são as mais procuradas pelas pessoas interessadas em alugar casa ou apartamento

Um levantamento realizado pela Lello Imóveis apontou que as estações Vila Mariana e Ana Rosa são as preferidas por quem busca imóvel para comprar na cidade de São Paulo. Já para quem procura uma casa ou apartamento para aluguel, o maior interesse é pelas paradas Santa Cruz e Tucuruvi.

Segundo a imobiliária, 40% das buscas na ferramenta online criada há dois anos pela empresa e que localiza imóveis disponíveis para locação ou venda situados a até um quilômetro de estações de metrô se referem a unidades em oferta próximas à Ana Rosa ou Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, ambas da linha azul (a Ana Rosa também tem conexão com a linha verde). Em seguida, na preferência dos paulistanos que buscam comprar casa ou apartamento perto do metrô estão as estações Paraíso (30%), Tatuapé (14%), Pinheiros (9%) e Campo Belo (7%). Os dados se referem ao período de janeiro a junho deste ano.

Já entre aqueles que desejam alugar um imóvel próximo ao metrô, 35% buscam pelas estações Tucuruvi e Santa Cruz, também da linha azul (a estação Santa Cruz também faz conexão com a linha Lilás). Na sequência vêm as paradas Vila Prudente (26%), Tatuapé e Carrão (18%), Fradique Coutinho e Moema (5%).

Apartamentos representam 70% dos que buscam imóvel para comprar próximo de estações de metrô. Os de um dormitório respondem por 40% da procura, enquanto os de dois quartos por 36% e os de três dormitórios, 15%.

Para quem deseja alugar um imóvel perto do metrô, os apartamentos representam 64% das buscas, sendo 24% correspondentes a unidades de um dormitório, 48% de dois quartos e 26% de três dormitórios.

“Apesar do aumento do home office, não sentimos queda nas buscas por imóveis próximos ao metrô. A mobilidade urbana continua sendo um fator muito importante para os paulistanos que desejam comprar ou alugar”, afirma Pedro Venturini, diretor de Marketing da Lello Imóveis.

A ferramenta de busca da Lello possui filtros para cada uma das estações das linhas de metrô. Também é possível visualizar as linhas inteiras para escolher o imóvel desejado, seja para comprar ou alugar. Os agendamentos de visitas são feitos online.

Os mais de 10 mil imóveis disponíveis no buscador são identificados com o símbolo do metrô e da linha correspondente, informando a distância exata para a estação mais próxima. É possível obter outras informações no link: https://www.lelloimoveis.com.br/casa-apartamento-kitnet-proximo-ao-metro.

Website: http://www.lelloimoveis.com.br