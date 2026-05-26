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Igreja celebra hoje Santa Mariana de Jesus Paredes, o “Lírio de Quito”
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Igreja celebra hoje Santa Mariana de Jesus Paredes, o “Lírio de Quito”

Jornal Montes Claros 26 de maio de 2026

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Religiosa equatoriana é lembrada por sua vida de oração, penitência e entrega ao próximo; canonizada em 1950 pelo Papa Pio XII.

26 de maio de 2026 — A Igreja Católica celebra hoje a memória de Santa Mariana de Jesus Paredes y Flores, conhecida como o “Lírio de Quito”. Nascida em 1618, no Equador, a santa é lembrada por sua vida austera, marcada pela oração, penitência e dedicação ao próximo.

Vida e vocação

Órfã aos quatro anos, Mariana foi criada pela irmã e desde cedo demonstrou inclinação para a modéstia e a oração. Após a Primeira Comunhão, fez votos de castidade, pobreza e obediência, mantendo uma vida de austeridade em sua própria casa, onde dedicava horas à oração e ao jejum.

Apostolado e espiritualidade

  • Tornou-se Terciária Franciscana, inspirando-se em Santa Teresa d’Ávila e na espiritualidade da Companhia de Jesus.
  • Seu apostolado era a oração pelo próximo, promovendo paz entre os que brigavam e a conversão de pecadores.
  • Ficou conhecida por sua firmeza espiritual, como quando advertiu um presbítero vaidoso: “Deus o enviou para recolher almas para o céu, e não para recolher aplausos desta terra.”

Milagres e entrega

Santa Mariana ofereceu sua vida em momentos de calamidade:

  • Durante terremotos, pediu a Deus que cessassem as catástrofes, adoecendo logo em seguida.
  • Em meio a uma epidemia, entregou suas dores para que o mal fosse contido, e a partir daquele dia não houve mais mortes pela doença.
  • Um episódio marcante foi quando seu sangue, recolhido após um tratamento, floresceu em forma de lírio.

Reconhecimento e legado

Santa Mariana faleceu em 26 de maio de 1645. Em 1946, o Congresso equatoriano concedeu-lhe o título de “Heroína da Pátria”. Foi canonizada em 1950 pelo Papa Pio XII.

São João Paulo II destacou sua vida como testemunho contra a idolatria do dinheiro: “A sua pobreza dá testemunho alegre e credível de Deus como a verdadeira riqueza do coração humano.”

A celebração de Santa Mariana de Jesus Paredes recorda a força da fé e da oração como instrumentos de transformação espiritual e social. Sua vida permanece como exemplo de entrega total a Deus e ao próximo.

Redação Jornal | Texto: Jornal – com informações históricas da Igreja Católica

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