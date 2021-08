Ações Itaú em Foco – 2º trimestre de 2021

Compartilhe Facebook

12 de agosto de 2021.

São Paulo, SP 12/8/2021 –

Ações Itaú em Foco – Primeiro trimestre de dois mil e vinte um

O Itaú Unibanco divulgou o informativo Ações Itaú em Foco do segundo trimestre de 2021. Entre outros temas de interesse para o acionista, o informativo contém informações sobre a segregação do Itaú Unibanco Holding e da XPart e Itaú Day. Além disso, são abordados os principais indicadores financeiros do período, mercado de capitais, dividendos, como atualizar o seu cadastro na escrituração do Itaú Unibanco, iniciativas e uma seção “Você Sabia?” que contempla nossa evolução em clientes digitais.

Para acessar, visite o site de Relações com Investidores (www.itau.com.br/relacoes-com-investidores). No site você também pode se cadastrar para receber alertas por e-mail, incluindo as próximas edições do Ações Itaú em Foco.

Caso prefira, clique aqui para fazer o download do informativo.

Website: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/