Relatório diagnostica situação da segurança alimentar em Campinas

* Por: - 13 de agosto de 2021.

Campinas, SP 13/8/2021 – “Esse documento vem somar e elucidar os desafios que existem na promoção da segurança alimentar”, afirmou Vandecleya Moro

Material tem o objetivo de estimular a garantia ao direito humano à alimentação adequada, orientar as políticas públicas da área e qualificar o atendimento à população

A Prefeitura de Campinas, por meio das secretarias vinculadas à Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) e ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), divulgam nesta sexta-feira, dia 13, o Diagnóstico de Segurança Alimentar e Nutricional. O documento apresenta as ações, equipamentos e contribuições de vários atores – públicos e privados – que estão envolvidos em ações de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no Município de Campinas.

“Compreender e agir são fundamentais para o trabalho da Administração Pública e esse documento vem somar e elucidar os desafios que existem na promoção da segurança alimentar. Foi um trabalho conjunto e, como costumo dizer, política pública se faz com parceria. O material tem o objetivo de estimular a garantia ao direito humano à alimentação adequada, orientar as políticas públicas da área e qualificar o atendimento à população”, afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas, Vandecleya Moro.

O trabalho envolveu as secretarias de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a de Chefia de Gabinete do Prefeito, de Educação, de Saúde, de Trabalho e Renda e de Desenvolvimento Econômico, Social.Contou ainda com o envolvimento da Ceasa, da Sanasa e da Setec.

O diagnóstico se refere aos anos de 2016 a 2018 e será atualizado em breve, dando continuidade na série temporal, buscando qualificar o documento e incluir informações em relação a pandemia. Pretende ser o início de um trabalho de sistematização de informações com relação a Segurança Alimentar e pretende se desdobrar na criação de um observatório de monitoramento.

Para a construção da metodologia de coleta de dados, organização do banco de dados e as análises, foram feitas sucessivas reuniões com as secretarias municipais, organizações socioassistenciais, universidades públicas e privadas de ensino, centros de pesquisa e organizações privadas. Durante essas reuniões foram estabelecidas as variáveis que seriam coletadas e sua relação com as secretarias municipais e organizações socioassistenciais quanto à Segurança Alimentar e Nutricional na esfera Municipal.

