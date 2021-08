As queimadas de 2020 no Pantanal: o que fazer para amenizar as consequências?

No ano passado, mais de 30% do Pantanal foi queimado. Ele foi consumido por fogo totalizando mais de 1,2 milhões de hectares de vegetação nativa em um dos maiores ecossistemas brasileiros. Cerca de 300 militares e civis, além de cinco aeronaves das forças armadas, estavam na linha de frente no combate às chamas. Os incêndios que foram causados na região do Pantanal em 2020 trouxeram consequências enormes para comunidades inteiras.

Os prejuízos financeiros causados pelos incêndios e secas são enormes, como a perda das plantações. Além disso, as comunidades também sofreram com a pandemia de COVID-19 com a brutal diminuição de turismo da região e sem as principais fontes de renda a população teve que enfrentar tempos de muitas necessidades.

Diante desse cenário, a Grandesc, que tem como o objetivo oferecer produtos de cuidado e proteção para as pessoas, fez um ato de solidariedade em parceria com o Hugo Fernandes, e doaram mais de 1.000 máscaras PFF2 para o Instituto do Homem Pantaneiro.

Diante dessa tragédia, o Hugo Fernandes percorreu ao lado do cineasta Lawrence Wahba mais de 2.000 km pelo Pantanal documentando a situação da população ribeirinha. ” Relatos mostram que as fagulhas do fogo atravessam até o outro lado do rio”, destaca Hugo Fernandes, professor e biólogo.

Essa ação fez emergir o que há de melhor neles, que é a capacidade de se mover, lutar e ajudar para que pelo menos uma das parcelas das tragédias sejam impedidas. Para isso, o problema deve estar sempre em pauta e as soluções precisam ser colocadas em prática.

“O momento é muito propício à conscientização ambiental e pessoal. Há bastante espaço para ações de solidariedade em diversas comunidades por todo o Brasil, é preciso entender que temos uma biodiversidade incrível e povos que se esforçam para buscar o pão de cada dia. Esteja ao lado de quem luta pela preservação da natureza e inspira a esperança. Ações como essa fazem a diferença e ajudam a alertar sobre os problemas”, reforça Brunno Bertozzi, diretor de marketing e vendas da Grandesc.

A Grandesc reforça seus ideais de segurança, confiança e transformação social com ações diárias. No site é possível conferir todas as ações sociais e projetos de recuperação ambiental realizados.

