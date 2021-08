Tokenização no setor imobiliário vira oportunidade para investidores brasileiros

Compartilhe Facebook

13 de agosto de 2021.

Curitiba – PR 13/8/2021

Segundo Luis Blecher, Chairman da Toke Invest, primeira plataforma de tokenização de ativos reais no Brasil, a tokenização imobiliária já é uma realidade e está democratizando os investimentos no setor

Mesmo com a pandemia do Coronavírus, o mercado imobiliário brasileiro fechou 2020 com um crescimento de 9,8% nas vendas em comparação ao ano anterior, conforme revelam os dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ainda segundo estimativas da CBIC, a expectativa é que o mercado imobiliário tenha um crescimento entre 5% e 10% em 2021.

Os números convergem com o avanço do setor imobiliário em São Paulo, o maior do Brasil. Em 2020, foram 60 mil unidades lançadas apenas na capital paulista, que alcançou o melhor resultado em 17 anos, desde quando o SECOVI, Sindicato das Incorporadoras e Construtoras, começou a registrar o volume de lançamentos e vendas.

Segundo Luis Blecher, Chairman da Toke Invest, primeira plataforma de tokenização de ativos reais no Brasil, espera-se que os resultados positivos se mantenham em 2021. “Nesse sentido, os investidores devem considerar a crescente popularização da tokenização de ativos, como os NFTs. A tokenização imobiliária já é uma realidade, e pode democratizar os investimentos no setor”, afirma.

Tokenização Imobiliária: o que é?

Luis explica que, em linhas gerais, a tokenização é o processo de fragmentação de um ativo real em frações digitais. “Assim, essas frações se tornam negociáveis de forma descomplicada”, frisa. “Para os investidores, não é segredo que a tokenização consiste em comprar um produto físico representado por um contrato digital (smart contract) e obter uma lucratividade deste negócio imobiliário. A boa notícia é que o conceito de tokenização agora vai impactar o setor de imóveis no Brasil”, destaca.

Luis esclarece que, por meio dos chamados “real estate backed tokens”, os investidores imobiliários brasileiros enfrentarão cada vez menos burocracia, além de contar com maior liquidez nas negociações de imóveis. “No exterior, a tokenização já é comum em diversos setores. Agora, a tokenização imobiliária deve se consolidar em nosso país”, considera.

Tokenização Imobiliária: como funciona?

Para esclarecer como a tokenização imobiliária funciona na prática, Luis Blecher cita o Rev Veneza Condomínio Clube, empreendimento tokenizado pela Toke Invest. Segundo o chairman, tudo começa com a aquisição do terreno. “Para facilitar a aquisição, dividimos um terreno em várias partes, sendo que o investidor compra quantas partes quiser”, explica.

Em seguida, vem a transformação do terreno em apartamentos. “O terreno será trocado por apartamentos, a serem construídos por incorporadoras com histórico impecável”, acrescenta. “Com a entrega do apartamento, é possível vender a parte adquirida e ficar com o lucro decorrente da valorização imobiliária decorrente da incorporação ou mesmo manter o patrimônio e até mesmo viver da renda da locação do imóvel”, detalha.

Para concluir, Luis Blecher destaca que investir na tokenização Imobiliária é tanto “para quem quer ter a valorização de uma incorporação, possui investimento no mercado financeiro e também quer segurança imobiliária, ou mesmo para quem quer ter renda na aposentadoria ou trabalha no exterior e quer fazer patrimônio no Brasil, sem burocracia”, conclui.

Além da compra de imóveis lucrativos através de tokenização, a Toke Invest, por exemplo, também oportuniza o investimento financeiro de base imobiliária através de emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI com rentabilidade atrativa perante o mercado e isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas.

Por fim, comenta o executivo que ocupou cargos C-Level em diversas empresas multinacionais de grande porte: “A tese de investimento é antiga a novidade é a forma de contratação digital, visto que nossos clientes também podem adquirir os negócios imobiliários estruturados que trazem rentabilidade e segurança através de contratos físicos”.

A Toke Invest é a 1ª plataforma de ativos reais tokenizados do Brasil, uma sociedade integrante do grupo FELCAR. A empresa é auditada, com alto nível de compliance e está inscrita no CNPJ.MF sob n. 27.956.690/0001-03, devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM sob n. 24.333.

Para mais informações sobre ganho de capital e imóveis, basta acessar o site da Toke Invest:

https://toke.app.br/home

Website: https://toke.app.br/home