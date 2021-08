Maestro João Carlos Martins é o homenageado da Sono Quality para o Dia dos Pais

Compartilhe Facebook

* Por: - 13 de agosto de 2021.

São Paulo, SP 13/8/2021 –

Homenagem e agradecimento vem pelo trabalho musicossocial realizado em São Paulo

João Carlos Martins (81) é um dos maiores nomes da música e seu trabalho como pianista e maestro é reconhecido internacionalmente. Esta semana o maestro abriu as portas de sua casa em São Paulo para uma apresentação um tanto especial.

Acostumado a inúmeros concertos pelo mundo como, por exemplo, ser escolhido no Festival Casals, dentre inúmeros candidatos das três Américas para dar o Recital Prêmio em Washington, desta vez foi surpreendido pelas crianças da Fundação Bachiana.

Seu trabalho social à frente da Fundação Bachiana iniciou-se em 2006 e desde então associa a música à educação e à cultura. Considerado um grande “pai” por todas as crianças do projeto, o maestro recebeu emocionado as palavras doces e sinceras de crianças que hoje podem ter condições melhores e expectativas de vida.

“João Carlos Martins traduz através da sua arte o amor, a superação, a fé e a vontade de ser melhor a cada dia. Uma honra para nós tê-lo como homenageado este ano no dia dos pais e de uma forma tão especial”, enfatiza Eduardo Honrado, diretor de marketing da Sono Quality.

A Sono Quality agora integra a lista de empresas apoiadoras da Fundação Bachiana, patrocinando bolsas de estudo para as crianças. O vídeo completo da ação foi ao ar no último domingo, dia 08, Dia dos Pais, nas redes sociais da marca e também no Instagram oficial do maestro

