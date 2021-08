Canal de receitas veganas e saudáveis “Pensando ao Contrário” alcança mais de 1 milhão de inscritos

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 17 de agosto de 2021.

São Paulo / SP 17/8/2021 – Alimentação a base de plantas, sem perder tempo e nem saúde e ainda, ajudando meio ambiente e os animais, tudo de uma vez.

Pela primeira vez, um canal vegano brasileiro do YouTube alcança mais de 1 Milhão de inscritos. Trazendo receitas saudáveis e integrais que fogem do convencional, Camila Victorino, criadora do canal “Pensando ao Contrário” conseguiu atrair um público que está cada vez mais interessado nos benefícios que o veganismo pode proporcionar para a saúde, meio ambiente e para o bem-estar animal.

Em 2018, 14% da população brasileira se considerava vegetariana e 3,2% vegana, segundo pesquisa realizada pelo Ibope. Este percentual possivelmente só aumentará com o passar dos anos, visto que em muitos países, a população que se considera vegana só aumenta de tamanho. Este é o caso dos EUA, cuja população vegana aumentou mais de 6 vezes entre 2014 e 2017, dados do relatório “Top Trends in Prepared Foods 2017”, disponível no site “Report Buyer”.

Por aqui, ainda não há pesquisas disponíveis para 2021, mas é fato que o número de estabelecimentos e negócios veganos só vêm aumentando no país, fruto do aumento do interesse da população por este tema. Esta demanda reflete também no rápido crescimento de canais do “YouTube” com temáticas de veganismo, como é o caso do “Pensando ao Contrário”, um canal vegano que cresceu rapidamente nos últimos anos, tornando-se a referência no assunto, sendo hoje o canal de receitas veganas com o maior número de inscritos na plataforma do “YouTube Brasil” e o primeiro canal vegano do país a alcançar mais de um milhão de inscritos.

A bióloga Camila Victorino é responsável por este projeto, no qual não só foca na divulgação de receitas veganas saudáveis e integrais, mas igualmente no impacto positivo que estas receitas trazem para o meio ambiente e para a vida de milhões de animais.

De fato, pesquisadores da Universidade de Oxford estimaram que a pegada de carbono de cada indivíduo diminuiria cerca de 73%, caso os derivados animais fossem retirados do cardápio. Isso faz todo sentido, visto que a produção de derivados animais, como leite de vaca, ovos, manteiga e carnes pode representar mais de 60% das emissões de gases do efeito estufa em nosso planeta (Dados Science (2018)).

Estes são fatos já bem conhecidos pela comunidade científica, o que faz com que muitos especialistas estejam aderindo ao veganismo e estimulando a adesão ao mesmo pela população. Porém, ainda existem muitas dúvidas dos brasileiros sobre como se alimentar somente de plantas e aderir a este estilo de vida, e é aí que entra o conteúdo do canal “Pensando ao Contrário”, que se volta para a divulgação de receitas veganas mais saudáveis e práticas para o dia a dia, ajudando a população interessada à aderir à alimentação a base de plantas, sem perder tempo e nem saúde e ainda, ajudando o meio ambiente e os animais, tudo de uma vez.

No próprio canal, a Camila Victorino fala sempre que suas receitas são saudáveis e fáceis, mas mais do que isso, ajudam os animais e o meio ambiente. Ela tenta estimular as pessoas a aderir ao estilo de vida vegano pelo fato dele ajudar a todos, sem perder o sabor e a praticidade do dia a dia.

Possivelmente, esta é a razão pela qual o canal “Pensando ao Contrário” atraia pessoas de todo país, em busca de mais saúde e qualidade de vida, e que estão cada vez mais preocupadas com o meio ambiente.

O “Pensando ao Contrário” também se tornou referência em seu assunto em outras plataformas. Hoje, ele está presente no Instagram, contando com mais de 121.000 seguidores, no Pinterest e agora, mais recentemente, no Tik Tok e ainda conta com uma loja online de produtos veganos e sustentáveis. Além disso, a Camila acaba de lançar um livro com suas receitas veganas saudáveis, o “Pensando na cozinha”.

O canal “Pensando ao Contrário”, junto com todo o conteúdo de suas outras redes sociais, pode ser uma inspiração para os apaixonados por alimentação saudável e vegana, para aqueles que buscam mais qualidade de vida ou mesmo para os amantes de qualquer culinária, afinal, muitas receitas são bem diferentes do convencional. Para todos que se preocupam com o impacto que a comida tem em nosso dia a dia.

“Pensando ao Contrário” pode ser seguido em:

www.youtube.com/pensandoaocontrario

Instagram @pensandoaocontrario

Tiktok @pensandoaocontrario

www.pensandoaocontrario.com.br

Website: http://www.youtube.com/pensandoaocontrario