Chatbots para infoprodutos e produtos digitais auxiliam na automação de vendas

18 de agosto de 2021.

18/8/2021 –

Negócios que utilizam a automação de vendas com chatbots para infoprodutos e produtos digitais podem conquistar clientes de forma mais simples e eficaz

Vender exige muito empenho e atenção para que o cliente seja conquistado em todas as etapas do processo. Porém, com o auxílio de algumas tecnologias, essa jornada pode se tornar mais simples e eficaz. Isso porque a automação de vendas com chatbots tem conquistado cada vez mais empresas e consumidores, de acordo com uma pesquisa realizada pelo site Mobile Time, intitulada Mapa do Ecossistema Brasileiro de Bots 2020.

Segundo o estudo, atualmente conversar com um bot já não causa mais estranheza entre os brasileiros. Além disso, a quantidade de robôs de conversação desenvolvidos pelas empresas no Brasil aumentou 68% em um ano, passando de 60 mil para 101 mil. O volume mensal de mensagens trocadas por esses robôs com pessoas saltou de 1 bilhão para 2,2 bilhões, um crescimento de 120%.

O que é um bot para automação de vendas?

Basicamente, um bot é um robô de conversação com capacidade de reconhecer e interpretar diálogos, com memória e lógica para escolher respostas apropriadas para cada questão. Essa ferramenta surgiu a partir de uma necessidade de mais agilidade no atendimento à audiência das marcas, de forma que demandas frequentes pudessem ser resolvidas automaticamente.

Assim, com o suporte de um trabalho exaustivo acerca de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (Machine Learning) constante, as interações ficam mais espontâneas. E quando o trabalho é realmente bem feito, dificilmente o usuário percebe o transbordo do contato para um atendente humano.

Estes personagens virtuais são, geralmente, versáteis e podem atuar nos mais variados setores de uma corporação, auxiliando nas comunicações externa e interna, ininterruptamente.

Logo, o intuito dos bots para a automação de vendas é otimizar o relacionamento entre a marca e o seu público, economizando não apenas tempo, mas também recursos. Isso é possível porque eles são capazes de responder perguntas repetitivas e realizar determinados procedimentos padrões, permitindo que os atendentes humanos se empenhem mais em atividades específicas e complexas.

Como funciona o chatbot de automação de vendas?

Os bots de automação de vendas auxiliam os consumidores em todas as etapas, desde o esclarecimento de dúvidas e questionamentos sobre os produtos, até a finalização da compra. Desse modo, proporcionam ao usuário uma experiência prática, eficaz e interativa.

Através dos chatbots é possível compreender melhor qual o perfil dos clientes, bem como desenvolver as melhores estratégias e abordagens mais adequadas para cada consumidor.

O maior benefício que essa tecnologia proporciona durante a automação de vendas diz respeito ao conforto proporcionado ao cliente. Dessa maneira, os infoprodutos e produtos digitais podem ser adquiridos tanto por meio dos computadores, como em quaisquer dispositivos mobile, o que aumenta as possibilidades de vendas, tornando os negócios atraentes e acessíveis em qualquer lugar e horário.

Startups que constroem chatbots podem ajudar na automação de vendas

Os chatbots encontrados no mercado vêm mostrando-se eficientes no reconhecimento e interpretação da linguagem escrita e da voz, em alto nível. Um exemplo de startup do segmento que pode auxiliar na automação de vendas das empresas é a InBot, que fornece um produto sem tecnologias pré-moldadas e cria personagens com Inteligência Artificial.

Website: https://www.inbot.com.br/blog/automacao-de-vendas/