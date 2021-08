Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de agosto de 2021.

Montes Claros – Está sendo revitalizado para ser reaberto ao público o Parque da Sapucaia

Montes Claros – O Parque da Sapucaia, localizado na região sul da cidade, está passando por uma ampla reforma, com iluminação moderna, capina mecânica, poda de árvores, pintura, recuperação e reforma dos banheiros, além da revitalização do playground e da pista de caminhada com mais de 800 metros. A previsão é que ele seja reaberto ao público em breve.

“Atendendo determinação do prefeito de Montes Claros, a população poderá, em breve, desfrutar das belezas naturais do Parque da Sapucaia, pois estão bastante adiantadas as reformas e a limpeza deste parque, que tem uma reserva florestal com mais de 300 mil metros quadrados de área verde, sendo apropriado para piqueniques, trilhas, montanhismo e corridas rústicas, e fica a cinco quilômetros do centro da cidade”, informou o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Soter Magno.