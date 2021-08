Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de agosto de 2021.

Norte de Minas – Abertas inscrições para estudos na plataforma de empresa chinesa HUAWEI

Norte de Minas – Estão abertas as inscrições para o Huawei ICT Competition, evento destinado a alunos de todo o mundo que estudam nas unidades ICT Academy da Huawei e em instituições de ensino superior, que ainda desejam se ingressar no programa Huawei ICT Academy.

Por meio da competição, a Huawei proporciona aos acadêmicos uma plataforma para os estudos e para a troca de ideias, uma forma de aprimorar os conhecimentos de TIC (tecnologia de soluções de informação da indústria e das comunicações) e as habilidades práticas.

A competição tecnológica também estimula o pensamento criativo dos alunos em relação ao uso de novas tecnologias e plataformas.

A Unimontes já faz parte do ICT ACADEMY. Em 2020, três acadêmicos da Instituição foram aprovados para intercâmbio no SEEDS OF THE FUTURE, da Huawei.

O prazo de inscrição vai até setembro.

Saiba mais em https://reurl.cc/MA7OV4