Impacto da pandemia: 90% dos brasileiros admitem ter necessidade de educação financeira, aponta estudo

* Por: - 20 de agosto de 2021.

Curitiba – PR 20/8/2021 – Com a avaliação da consultora financeira, eu entendi que o que eu tinha antes não era uma previdência privada, e sim um seguro de vida.

Com as incertezas diante do desemprego, aumento do dólar e os altos preços dos produtos no supermercado, a educação financeira se tornou ainda mais necessária.

Anotar todas as despesas do mês, comparar com a renda fixa e identificar possíveis cortes e economias são hábitos que ganharam força durante a pandemia da Covid-19. Com as incertezas diante do desemprego, aumento do dólar e os altos preços dos produtos no supermercado, a educação financeira se tornou ainda mais necessária.

Uma pesquisa realizada no final do ano passado aponta que 47% dos 1.501 entrevistados passaram a fazer planos para o futuro por causa da crise e 90% admitiram ter a necessidade de uma educação financeira. O estudo foi feito pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a Xpeed, braço de educação financeira da XP e apontou uma mudança no comportamento do brasileiro.

A consultora financeira pessoal Nathália Fernandes explica que muitas pessoas acreditam que a consultoria financeira não é apenas para quem tem muito dinheiro. “Isso não é verdade. Conseguimos trabalhar com qualquer regime de trabalho e em todas as etapas da vida”, afirma.

Segundo ela, com a pandemia, o planejamento financeiro se tornou ainda mais importante para gerenciar esse momento de crise, já que a ferramenta eleva o nível de conhecimento e de educação financeira das pessoas. “Com conhecimento, a pessoa conquista consciência, toma melhores decisões e obtém melhores resultados que afetam toda a sua vida, não apenas na esfera financeira. Então, desenvolver a consciência financeira é de grande valor, especialmente em momentos de instabilidade e em que precisamos rever nossos hábitos e fazer diferente para termos resultados diferentes”, completa.

Conhecimento – A pesquisa apontou ainda que 63% dos entrevistados afirmaram ter apenas conhecimento básico sobre educação financeira. Esse era o caso da psicóloga Mariana Ortiz, que procurou ajuda para planejar a aposentadoria trabalhando como autônoma. “Resolvi procurar a consultoria financeira porque tinha alguns planejamentos em aberto, como a aposentadoria. Vinha organizando sozinha, mas me sentia um pouco perdida. Então busquei ajuda para saber se estava no caminho certo, até porque sou muito leiga no assunto e estava me sentindo insegura”, diz Mariana.

As dúvidas sobre a previdência privada também motivaram a médica veterinária Katiane Iribarrem a buscar ajuda. “Com a avaliação da consultora financeira entendi, por exemplo, que o que tinha não era uma previdência privada, e sim um seguro de vida. Algo completamente diferente, mas que eu não sabia. E hoje eu tenho as duas coisas por praticamente o mesmo valor. Foi essencial ter alguém com conhecimento me aconselhando e fazendo os orçamentos para que eu pudesse alcançar meu objetivo da forma mais certeira possível”, afirma.

Por falta de conhecimento, muitos ainda têm a visão de que um planejamento financeiro é algo muito difícil de ser realizado, como era o caso da fotógrafa Daniele Antunes, que imaginava esse processo como algo inalcançável e cheio de termos técnicos, mas hoje entende que é muito simples e palpável. “A consultoria financeira tem me ajudado a ter uma visão mais ampla do meu faturamento, podendo planejar o que ganho a longo prazo. Antes minha vida financeira era uma bagunça, misturando a parte pessoal com a empresarial”, afirma.

Quem auxilia nesse processo é o planejador financeiro, responsável por traduzir a matemática para o seu cliente: quanto gastar, quanto investir, onde economizar, qual a melhor forma de comprar, como combinar diferentes objetivos em horizontes de tempo distintos. “O processo de ganhar, investir e gastar dinheiro pode parecer algo simples, mas não é. Isso porque o dinheiro mexe muito com as emoções das pessoas. E nesse processo, o planejamento financeiro é muito mais sobre pessoas do que sobre números. O consultor financeiro vai utilizar toda sua bagagem técnica para levar o cliente a realizações emocionais. O dinheiro é objetivo e quantificável, mas os projetos e sonhos do cliente são subjetivos”, explica Nathália.

Com o auxílio de um especialista, Mariana conta que conseguiu se organizar e ter mais segurança sobre investimentos. “A consultora organizou bem as minhas finanças, mostrou o que eu poderia mudar na minha rotina para melhorar as economias. Como sou autônoma e não tenho salário fixo, ela me ajudou bastante nesse ponto. Me senti mais segura e organizada”, afirma.

Dicas para começar – O primeiro passo para um planejamento financeiro consolidado é rever a vida financeira para começar a se organizar. Abaixo cinco dicas fundamentais para alcançar esse objetivo:

1- Mapear os gastos: Monitorar e identificar para onde estão indo os seus ganhos ajudará a gastar menos por impulso.

2-Diminuir despesas: Organizar o orçamento mensal para não exceder 50% em gastos essenciais como, por exemplo, moradia, alimentação, saúde e 30% em gastos pessoais como lazer, viagem, cinema. Dessa forma, será possível poupar 20% da sua renda.

3-Viver com valor abaixo do que se ganha: Não gastar toda a renda e investir, pelo menos, 20% do que ganha mensalmente. Se ainda não for possível, o ideal é começar aos poucos, até chegar a esse patamar. Pessoas que vivem com menos do que ganham poderão ter dinheiro investido.

4-Ter uma reserva de emergência: Esse fundo é exclusivo para cobrir eventos inesperados, como reparos em casa, doenças ou perda de emprego.

5-Definir metas intermediárias: Traçar metas pequenas para visualizar o avanço e ganhar motivação. Para isso vale detalhar o planejamento, entendendo o que esperar e quais as etapas que devem ser cumpridas para que o plano dê certo.

Website: https://www.facebook.com/nathtfernandes/?ref=pages_you_manage