Don Taspcott, um dos mais influentes executivos do mundo, confirma presença no Score Summit 2021

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 23 de agosto de 2021.

São Paulo 23/8/2021 –

Considerado ‘pai do Blockchain’ abordará “o futuro da tomada de decisão ponta a ponta”; Walter Longo, Ana Carla Abrão e João André completam o time de Keynote Speakers

Um dos mais disputados e influentes escritores do mundo, o canadense Don Taspcott é presença confirmada no Score Summit 2021. Autor de 13 livros (traduzidos para mais de 25 idiomas), pesquisador, palestrante e consultor especializado em estratégia corporativa e transformação organizacional fará uma palestra gratuita na primeira manhã do evento (24/8).

Nascido para quebrar paradigmas: assim é o Score Summit, que acontece nos dias 24 e 25 de agosto em São Paulo. Com a devida curadoria, o evento visa promover discussões que tratarão desde a visão regulatória e legislativa que moldarão o mercado financeiro, até visões plurais e dinâmicas sobre o pragmatismo de empreendedores e especialistas. Tudo isso a partir dos mais importantes nomes do ecossistema de Score do Brasil e do mundo, como especialistas de órgãos reguladores, empresários, executivos.

Ainda compõem o grupo de keynote speakres Walter Longo, especialista em Inovação e Transformação Digital, publicitário e ex-presidente da Editora Abril, cuja temática será “Idade Média X Idade Mídia, Como a tecnologia e inovação estimulam a meritocracia e a valorização do indivíduo nas Empresas e na Sociedade”, Ana Carla Abrão Costa, head do escritório da Oliver Wyman no Brasil e sócia nas práticas de Finanças & Risco e Políticas Públicas e vice-presidente do Conselho de Administração da B3, que versará sobre o “Brasil pós-pandemia: as soluções tecnológicas como propulsionadores da retomada econômica” e, por fim, João André, Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro Banco Central, que trará informações importantes e explanatórias sob o viés do “Movimento regulatório como quebra da inércia de mercado, fomento à finança sustentável e acesso a múltiplos dados”.

Criado por Mellissa Penteado, sócia-fundadora e CEO do grupo proScore, bureau digital de crédito e authority de score, especializado em Big Data, Analytics e motores de decisão, o Score Summit pela ausência do tema nos atuais eventos: “Queremos promover uma discussão profunda, que mostre o potencial desse mercado e do Score como importante ferramenta de negócios para diversos setores”, enfatiza Mellissa.

ScoreX

Essa edição do Score Summit será híbrida e vai oferecer a tendência do ‘experience’. Batizado de ScoreX a ideia é que um grupo limitado de pessoas possa assistir ao evento ao vivo e ter a experiência de interagir com palestrantes e convidados, tendo acesso aos bastidores e conteúdos exclusivos. Os ingressos do último lote estão à venda por R$ 999,00 no site do evento.

É possível assistir ao evento gratuitamente pela internet. Basta fazer o cadastro no site www.scoresummit.com.br

Open Banking e Open Finance

Acompanhando os mais importantes marcos do sistema regulatório o Score Summit terá uma plenária sobre o Open Banking e Open Finance – que visa o compartilhamento de transações de pagamento entre as instituições participantes – com importantes players, como Albert Morales (Belvo), Rogério Melfi (TecBan), Ingrid Barth (Linker) e Caroline Gladyer (ABBC).

Ainda no âmbito do ‘open’, o evento abordará essa tendência diante do mercado securitário a partir da visão de Antônio de Penteado Mendonça (ANSP), Ícaro Demarchi (B3), Ricardo Ramires (Sami) e Marcos Andrade (proScore).

Do Figital, passando pela infoxicação e, por fim, os influenciadores

Dalmer Sella (Power of Data), Breno Costa (Neurotech), Marcelo Queiroz (Clearsale) e Loise Nascimento (ABO2O) compõe a primeira plenária da segunda manhã. Juntos discutirão sobre o mundo Figital e de que forma as soluções financeiras e plataformas tecnológicas geram eficiência operacional e disrupção.

Como contornar a infoxicação e usar a inteligência de dados para geração de negócios e resultados por meio de cases e posicionamentos relevantes de especialistas em geomarketing e infoprodutos, como Danuza Mattiazzi (New Vegas), Leandro Bortolassi (Eight Data Inteligence), Gustavo Furtado (Economapas) e Talita Lombardi (Stars).

A influência da educação financeira comportamental e seu impacto na sociedade da informação encerra essa edição do Score Summit. Influenciadores digitais, com seus diferentes perfis e públicos de interesse, como Pâmela Margarida, (@facoascontas), Janina Jacino (influenciadora), Felipe Pontes (TC Rádio), Misael Montana (Seu Crédito Digital) e Simone Luvizan (Octua)

Transmissão aberta e gratuita: proScore, B3 e Portal Terra

O evento será transmitido gratuitamente pelo YouTube da proScore, da B3 e ainda pelo Portal Terra. Segundo Mellissa, essa medida visa disseminar o conteúdo. “Mais do que falar com as empresas e players deste setor, é preciso que as pessoas na ponta tenham ciência e conhecimento sobre de que forma as novas regulações impactam positivamente seu dia a dia”

Para assistir ao evento é preciso se inscrever em www.scoresummit.com.br para receber o link de acesso à transmissão.

Patrocinadores

Essa edição do Score Summit conta com importantes empresas de todo ecossistema. A B3 assina como Co-Host, chancelando a importância do evento e da temática para todo ecossistema. Clearsale e Neurotech (cota Platinum), Belvo, Serpro, Power do Data (Diamond), Sami (Gold) e Fontecred, Gomes & Associados, TC e Bancoin (Standard).

Os apoiadores desta edição são ABBC (Associação Brasileira de Bancos), ABSCM (Associação Brasileira das Sociedades de Microcrédito) ABO2O (Associação Brasileira O2O), Fintech School, Fecomércio SP e Snaq. Compõem, ainda, Cantarino Brasileiro, Portal Terra e Seu Crédito Digital como media partner.

Serviço

Score Summit

Quando: 24 e 25 de agosto

Horário: 8 às 13 horas

Formato: online

Ingressos www.scoresummit.com.br

Online: gratuito

ScoreX (presencial): Investimento: último lote R$ 999,00