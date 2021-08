Brasil registra mais de 1,5 milhões de procedimentos estéticos anualmente

Compartilhe Facebook

24 de agosto de 2021.

João Pessoa 24/8/2021 – As pessoas mantêm a preocupação com a estética e este momento de isolamento pode ser bom para quem pretende realizar procedimentos

Levantamentos demonstram que, mesmo no período de pandemia, os setores de beleza e estética mantêm bons números. Uma opção para empreender no segmento é a franquia de clínica estética



No contexto da pandemia de Covid-19, que há mais de um ano assola o Brasil e o mundo, as prioridades de pessoas e empresas naturalmente mudaram e se adaptar tem sido regra em diversos setores. Enquanto o IBGE divulgou recentemente o índice de 14,7% de desempregados, o maior da série iniciada em 2012, o Caged apontou que micro e pequenos negócios criaram 72% dos empregos no país nos últimos 12 meses. Se o caminho para a retomada da economia é longo, esses dados indicam uma direção.

Dados do Mapa de Empresas, do Ministério da economia, publicados em março deste ano, mostram que no final do terceiro quadrimestre de 2020, 56,7% dos negócios em funcionamento no país eram microempreendedores individuais. Uma das formas de empreender é adotando o modelo de franquia. A Associação Brasileira de Franchising (ABF) aponta que o setor de franquias de saúde, beleza e bem-estar vem recuperando os números do período pré-pandemia.

Confirmando a resiliência do setor, matéria de junho da Agência Brasil destaca informações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostrando que mais de 1,5 milhões de procedimentos estéticos são realizados no Brasil todos os anos. Marlon Stefenon, gerente de franchising da BotoEsthetic, clínica de estética, fala sobre o setor: “o mercado vem crescendo muito e o Brasil é o segundo país do mundo em número de aplicação de botox, um mercado tão aquecido que é um dos nichos mais indicados para quem quer investir em um negócio estável, rentável e de retornos rápidos”, afirma.

Preocupação com estética em isolamento social?

Se o senso comum pode indicar que com o home office em alta devido ao isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, bem como o uso de máscaras fora de casa, afetaram a busca por procedimentos, dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal. Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) mostram aumento de 5,7% nas vendas relativas ao setor apenas no primeiro quadrimestre de 2021.

O advento da internet e das redes sociais facilitou a busca por procedimentos estéticos. Por exemplo, matéria da Vogue destaca o aumento de interessados em procedimentos, assim como o aumento de profissionais presentes em redes sociais como o Instagram, um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, apontou que: “A cirurgia plástica é, historicamente, mais realizada durante os períodos de férias. É quando sempre vemos o maior aumento nos procedimentos, porque as pessoas não estão indo para o trabalho e faculdade e têm mais tempo para recuperação”. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Para Stefenon: “as pessoas mantêm a preocupação com a estética e este momento de isolamento, com mais flexibilidade nos horários e compromissos, pode ser bom para quem pretende realizar procedimentos”. E prossegue: “Já o segmento de beleza e estética tem boas perspectivas para o próximo biênio. Acreditamos que a franquia é uma forma rápida de montar um negócio baseado em um modelo que já foi testado”. O profissional da BotoEsthetic afirma, ainda, que o mercado reserva espaço para unir preços acessíveis e qualidade de alto padrão.

Foco na experiência do cliente

Os resultados dos procedimentos estéticos são fator essencial para se manter no mercado e conquistar novos clientes. Sobre a questão, Marlon Stefenon comenta: “O objetivo é alinhar tecnologia a tratamentos modernos e seguros em ambientes conceituais. Ao terem suas expectativas superadas, as clientes se tornam embaixadoras da marca e se fidelizam organicamente”.

Segundo Marlon, alguns dos tratamentos mais buscados na BotoEsthetic atualmente são: botox (Toxina botulínica), preenchimentos faciais, bioestimulador facial de colágeno, lipo de papada, bichectomia, microagulhamento e peeling. Os sócios da clínica atuam na área de saúde e estética desde 2010, o projeto da franquia foi iniciado em 2019 e conta, atualmente, com 6 clínicas de harmonização facial.

É importante ressaltar que as clínicas de estética são fiscalizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e aquelas que se enquadram em todos os parâmetros exigidos pelo órgão recebem a Licença Sanitária, obrigatória em todo o território nacional.

