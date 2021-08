Seis dicas para melhorar o desempenho nos estudos

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 26 de agosto de 2021.

26/8/2021 –

Softwares e práticas ajudam a aperfeiçoar e otimizar tempo nos estudos seja à distância ou presencial

O ensino híbrido ou learning blended é um formato de educação no qual há a integração entre o estudo presencial e online. O objetivo deste modelo é trazer autonomia aos estudantes. O conteúdo teórico é estudado à distância contando com o apoio de tecnologias digitais e é colocado em prática na aula presencial para aprimorar o conhecimento.

Desde a suspensão de aulas por causa da pandemia de Covid-19, o modelo de ensino híbrido é uma opção para muitas das instituições de ensino do país. Muitos estudantes tiveram de se adaptar e se organizar para estudar devido a essa nova rotina. De acordo o Censo Escolar, no segundo semestre de 2021, mais de 41 milhões de estudantes retornaram as aulas presenciais que se tornaram complemento para as aulas online.

“Este formato de ensino se tornou uma tendência na área de educação. Então, mudanças de hábito e uso de ferramentas e equipamentos corretos podem ajudar a melhorar e facilitar a rotina de estudos. Um dos segmentos de prioridade da Wacom é o de educação, no qual, contamos com softwares parceiros e produtos especiais adaptados à necessidade de cada estudante”, explica Thiago Tieri, gerente de marketing da Wacom no Brasil.

Abaixo, 6 dicas da Wacom de como se organizar e aprimorar os estudos:

1) Mobilidade

No ensino híbrido, tem dias que a aula é online e tem dias que é presencial, o que traz uma mudança de rotina diária para o aluno se organizar para estudar em casa. Ter equipamentos e ferramentas que facilitem essa locomoção é importante para o rendimento do estudo. Por isso, a Wacom Intuos é uma boa opção quando se fala em mobilidade. Por ser uma mesa digitalizadora compacta, se adequa aos objetivos do aluno, proporcionando conexão USB com PC Windows, MAC e dispositivo Android e ainda conectividade com Bluetooth.

2) Utilizar equipamentos ergonômicos

Estudar em um local com equipamentos confortáveis, que promovam o bem-estar, é primordial quando o assunto é ergonomia. A Wacom traz ergonomia como uma opção para quem quer trocar o mouse por uma mesa digitalizadora, seja para escrever e/ou ilustrar, além de contar com botões ExpressKeys™ que podem ser personalizados de acordo com a necessidade do usuário. Já as canetas Wacom são usadas para controlar o movimento do cursor. Elas são leves, pequenas e sem fio, não tem bateria e tem conexão disponível para USB ou Bluetooth. Além disso, o recurso de sensibilidade à pressão facilita na hora de escrever ou desenhar.

3) Ter uma lista de tarefas

Começar o dia ou o mês com uma lista de tarefas é essencial quando o assunto é organização. Determine as prioridades e separe-as em blocos de tempo, assim vai ficar mais simples e fácil de cumprir a tarefa até o final do tempo determinado. O intuito é que sobre um tempo livre para descanso também. Essa lista vai ajudar na otimização do tempo, produtividade e foco para quem tem um estudo híbrido que varia de acordo com o dia. A lista pode ser usada para tarefas da vida pessoal e do trabalho. Alguns aplicativos da Wacom como o Bamboo Paper, oferecem uma tela especializada para escrita e pode ser utilizado na Intuos Small conectado ao PC ou ao MAC. Também funciona com aparelhos de sistema operacional Android.

4) Ter um local para os estudos

Ter uma área dentro de casa e na instituição de ensino para se dedicar aos estudos sem distrações externas é importante para a concentração e dedicação na tarefa que está executando no momento. Segundo o Professor Leandro Piccini. “Além do mesmo local, também é necessário manter um horário contínuo, todos os dias estipulados, para os estudos. Essa rotina reforça os hábitos pessoais, e o cérebro perceberá que o estudante está executando a mesma tarefa em um local seguro. O ser humano aprende muito pela repetição, pois se tornará cada vez mais natural o hábito, uma vez que o cérebro se acostuma com o hábito estipulado.”

5) Usar a tecnologia a seu favor

Seja no presencial ou online, as tecnologias estão presentes em todos os lugares. Aproveite para usá-las a seu favor a fim de aprimorar os estudos individuais ou em grupo. Para isso, a Wacom, tem parceria com alguns Softwares que auxiliam os estudos de todos os modos. Entre eles estão o Limnu e o Explain Everything, que são quadros brancos digitais com recurso de vídeo conferência integrado para se fazer anotações e desenhos, além de permitir colaboração simultânea, ideal para trabalhos em grupo ou até para interação professor-aluno. Já o Kamiapp é um editor de PDF para sala de aula virtuais, que possibilita integração com Google Classroom, Canvas, ideal para comentários, leituras e fazer assinaturas.

6) Ter momentos para descansar

Fazer intervalos ao longo do dia para descansar após os estudos também é importante para equilibrar a rotina que os estudantes estão vivendo em pandemia. Esses são os momentos dedicados para recarregar as energias e ter um tempo para as distrações, hobbies e lazer. Respeitar esses horários se torna essencial para manter a saúde mental e física em dia.

Saiba onde comprar esses e outros produtos Wacom no site https://www.minhawacom.com.br/onde-comprar/

Website: https://www.wacom.com/pt-br