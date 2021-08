Engie Brasil assina contrato de venda do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda

Compartilhe Facebook

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (“Companhia”), vem informar que foi assinado o Contrato que regula a aquisição, pela Diamante Holding, da totalidade da participação societária na sociedade Diamante, a qual detém a totalidade dos ativos que compõem o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda.

FATO RELEVANTE

ENGIE BRASIL ENERGIA ASSINA CONTRATO DE VENDA DO COMPLEXO TERMELÉTRICO JORGE LACERDA

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (“ Companhia ”), sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“ Lei das S.A. ”) e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar ao mercado em geral o quanto segue:

Nesta data, foi assinado o Contrato de Compra e Venda de Quotas (“Contrato”) entre a Companhia e a Engie Brasil Energia Comercializadora Ltda. (“EBC”), controlada da Companhia, na qualidade de vendedoras; Fram Capital Energy II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FRAM”) e Diamante Geração de Energia Ltda (“Diamante”), na qualidade de intervenientes-anuentes; e Diamante Holding Participacoes Ltda. (“Diamante Holding”), controlada da FRAM, na qualidade de compradora. O Contrato regula a aquisição, pela Diamante Holding, da totalidade da participação societária que a Companhia e a EBC possuem na sociedade Diamante, a qual detém a totalidade dos ativos que compõem o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (“CTJL” ou “Ativo”).

O preço de aquisição de 100% da participação acionária da Diamante será de até R$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de reais), sendo que R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais) serão pagos no fechamento da operação e até R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) estão sujeitos ao cumprimento de determinadas condições previstas no Quota Purchase and Sale Agreement (QPA).

A assinatura do Contrato pela Companhia foi aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data.

CTJL é composto por um conjunto de termelétricas a carvão mineral, com capacidade instalada total de 857 MW, localizado em Capivari de Baixo, no Sul do Estado de Santa Catarina. A venda de CTJL é um importante passo para o gradual processo de descarbonização da Companhia e está alinhada ao propósito global do Grupo ENGIE de agir para acelerar a transição para um mundo neutro em carbono, direcionando as suas atividades para a geração de energia renovável, infraestrutura e gás.

“A venda do CTJL permitirá uma transição gradativa para a economia da região sul do Estado de Santa Catarina, reduzindo os potenciais impactos socioeconômicos em relação ao processo de descomissionamento.”, comentou o Diretor-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, Eduardo Sattamini.

A Companhia manterá seus e suas acionistas e o mercado geral devida e oportunamente informados do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.

Florianópolis, 30 de agosto de 2021.

Eduardo Antonio Gori Sattamini

Diretor-Presidente e de Relações com Investidores

