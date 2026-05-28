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Montes Claros Vôlei renova contrato do ponteiro Hiago Bueno
Montes Claros Vôlei renova contrato do ponteiro Hiago Bueno

Montes Claros Vôlei renova contrato do ponteiro Hiago Bueno

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Atleta de 24 anos permanece no Pequi Atômico para disputar o Campeonato Mineiro e a Superliga A.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — O Montes Claros Vôlei anunciou a renovação de contrato do ponteiro Hiago Vinícius Bueno Bernardes para a temporada 26/27. O jogador seguirá no elenco do Pequi Atômico, reforçando o time nas disputas do Campeonato Mineiro e da Superliga A.

Perfil do atleta

  • Idade: 24 anos
  • Natural de: Três Corações-MG
  • Altura: 1,95m
  • Peso: 92 kg
  • Posição: Ponteiro

Hiago chegou ao Montes Claros Vôlei na última temporada, após passagem pelo Apan Blumenau-SC, e rapidamente ganhou espaço pela força ofensiva e pelas boas atuações em quadra.

Carreira

  • Base: Três Corações, Ibirapuera, São Caetano e Santo André.
  • Adulto:
    • 2025/2026 | Montes Claros Vôlei-MG
    • 2024/2025 | Apan Blumenau-SC
    • 2021/2024 | Suzano Vôlei-SP

Declaração do atleta

Em entrevista, Hiago destacou a alegria pela renovação: “Muito contente e feliz com a minha renovação. Espero que a gente consiga todos os nossos objetivos e que seja uma temporada incrível.”

A permanência de Hiago Bueno reforça o planejamento do Montes Claros Vôlei, que busca consolidar sua posição entre os principais clubes do cenário nacional. A renovação é vista como estratégica para manter a competitividade do elenco e fortalecer o projeto esportivo da cidade.

Com a renovação de Hiago, o Pequi Atômico segue firme em sua preparação para os próximos desafios, apostando na força da juventude e na experiência adquirida pelo ponteiro em clubes de destaque do voleibol brasileiro.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do Montes Claros Vôlei

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