Escolas do Nordeste redobram cuidados sanitários no retorno às aulas

Teresina/Piauí 31/8/2021 – Nas escolas, o equipamento é usado como uma barreira sanitária, protegendo de maneira eficiente os alunos e todos que acessam estes estabelecimentos

Como reforço ao protocolo de segurança, estabelecimentos equipam suas áreas de acesso com a esteira de diversas funções. Procura pelo equipamento pelas escolas aumentou em 70% no último mês



Com o retorno presencial às aulas, previsto para este mês em vários municípios do Nordeste, as escolas intensificam os cuidados sanitários para evitar a transmissão do novo coronavírus. A preocupação dos estabelecimentos de ensino em reforçar a segurança de alunos e funcionários fez com que a procura pela Esteira Sanitizante SAIC aumentasse em 70% no último mês.

Desenvolvido pela Infatec Soluções Tecnológicas, startup sediada em Teresina, o equipamento está disponível em locais de grande circulação na capital e também em outras cidades do Piauí e do Maranhão. Distanciamento das carteiras em sala de aula e álcool em gel à disposição dos estudantes são algumas das medidas previstas pelas escolas no retorno presencial de suas atividades. Como reforço ao protocolo de segurança sanitária, muitos estabelecimentos estão incorporando a Esteira Sanitizante SAIC em suas áreas de acesso, principalmente pelo equipamento oferecer proteção para as pessoas que dependem de cadeiras de roda para se locomoverem.

Produzida a partir de tecnologia inteligente e conceitos ecologicamente sustentáveis, a esteira é composta por um tapete que recebe solução sanitizante, um dispenser de álcool em gel e um terminal medidor de temperatura corporal que funcionam automaticamente. O sistema é gerenciado integralmente por um software. Tanto a solução sanitizante quanto o software foram desenvolvidos pela Infatec.

“Um dos benefícios da esteira, já comprovado nos locais em que o equipamento está instalado, é evitar os gargalos para acesso das pessoas a lugares de grande circulação”, afirma Agamenon Santa Cruz, diretor da Infatec Soluções Tecnológicas. “Nas escolas, o equipamento é usado como uma barreira sanitária, protegendo de maneira eficiente os alunos e todos que acessam estes estabelecimentos, incluindo os cadeirantes, que são contemplados com esta solução”, completa.

Em Teresina, o CMEI Thereza Christina, que se prepara para o retorno presencial das crianças, já conta com o equipamento em sua área de acesso. “Quero dizer da nossa satisfação em utilizar a esteira em nossa escola”, ressalta a professora Raimundinha Soares. Segundo ela, o equipamento, de fácil manuseio, atende as crianças pequenas e também a toda a comunidade que frequenta a instituição. “Com o uso da esteira temos agora mais uma barreira sanitária que higieniza os calçados, as cadeiras de rodas, as rodinhas das mochilas das crianças e também carrinhos para suporte de alimentos e para a entrega do gás”, completa.

Mesmo diante do aumento significativo da procura por parte das escolas, Santa Cruz afirma que a Infatec está preparada para atender de forma rápida tanto os estabelecimentos interessados na instalação do equipamento, quanto as escolas que desejam adquirir o biocida desenvolvido pela empresa para desinfecção dos ambientes. A solução sanitizante formulada para a esteira e a desinfecção dos ambientes tem o nome comercial SAIC (PX). É composta por peróxido de hidrogênio (água oxigenada) e extratos de barbatimão, aroeira e alecrim do campo (plantas medicinais) “Além de limpar, sanitizar e matar bactérias, o produto elimina o novo coronavírus”, afirma Santa Cruz. O biocida SAIC (PX) desenvolvido pela Infatec passou por testes no Instituto de Biologia da Universidade de Campinas (Unicamp) que comprovaram em 99,99% sua eficácia contra o agente causador da Covid-19.

O produto também foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Ecolyser, laboratório de renome com braço na União Europeia e que integra a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (Reblas), habilitado pela Anvisa. No Ecolyser foram feitas testagens de teor, de estabilidade do produto e toxicológico. O biocida SAIC (PX) pode ser aplicado na desinfecção de várias superfícies, como carteiras escolares, e também ambientes em que há grande circulação de pessoas. O produto é comercializado em embalagens de 5 litros, 1 litro, 500ml e 100ml. “Já disponibiliza o sanitizante para várias escolas, mas neste momento de retorno às aulas, estamos preparados para atender mais estabelecimentos e fornecer um volume ainda maior do produto”, conclui Santa Cruz.

