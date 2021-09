A inclusão da indústria no 4.0 traz melhoria na eficiência e produtividade

Compartilhe Facebook

* Por: - 2 de setembro de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 2/9/2021 – No caso da Nexa, o uso de soluções para a indústria 4.0 resultou no aumento de 15% na produtividade da SunCoke, evitando a perda de US$ 1 milhão com paradas.

Soluções evitam prejuízos, paradas de produção e redução de custos de R$ 73 bilhões ao ano

A indústria 4.0 é marcada pela agilidade no negócio, no qual as empresas precisam se inteirar das mudanças no mercado e nos seus clientes, tomando decisões rápidas com as informações obtidas. Conforme levantamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a implementação da indústria 4.0 no Brasil, tem a estimativa de reduzir os custos industriais em, no mínimo, R$ 73 bilhões/ano. Essa economia e o aumento na eficiência dos processos de produção permitem mudanças na situação do país no cenário internacional.

Hoje este tema está inserido em quase todos os acordos comerciais dos quais o Brasil faz parte, inclusive com iniciativas de redução ou dispensa de impostos para facilitar a entrada de novas tecnologias. Segundo o Índice Global de Inovação, o Brasil ainda está posicionado na 62ª colocação no ranking. A pandemia afetou diretamente o processo de implementação no Brasil, porém algumas iniciativas já vêm sendo tomadas.

No caso da empresa de tecnologia Nexa, a implementação de soluções para a indústria 4.0 resultou no aumento de 15% na produtividade da SunCoke, companhia de processamento e transporte de matéria-prima para as indústrias siderúrgicas, de carvão e energia. Esse retorno foi obtido em menos de um ano, após a implantação de soluções de automação e de Internet das Coisas para a Indústria (IIoT), evitando assim, a perda financeira de US$ 200 mil por parada programada. A fábrica precisava fazer cinco paradas de produção por ano para manutenção.

“Trabalhamos com dores e desafios. Não temos solução pronta, mas sim customizadas à necessidade de cada cliente. No caso da Suncoke, através de uma avaliação na planta, identificamos que a comunicação entre equipamentos industriais apresentava diversas falhas de conexão, dificultando a coleta e envio de dados da sala de controle e aumentando o tempo de resolução de problemas”, explica Gustavo Bastos, diretor Comercial da Nexa. O desafio foi criar uma rede industrial para melhorar a comunicação entre máquinas, automatizar o backup de dados e, principalmente, dar maior previsibilidade à manutenção dos equipamentos, de forma a evitar interrupções na produção por paradas não programadas.

A solução envolveu a instalação de sensores nas máquinas e, também, a revisão da rede de comunicação, para dar vazão às informações capturadas pelo novo sistema, de forma que a disponibilidade do processo fosse garantida, mesmo em caso de falhas de comunicação. Este projeto garantiu o processo de revisão da manutenção automático e online, liberando os funcionários que coletavam as informações manualmente para novas atividades. A inserção da SunCoke na indústria 4.0 pela Nexa resultou na melhoria de produtividade com a centralização do backup permitida pela conexão entre as máquinas.

