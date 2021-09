Empresas investem cada vez mais em marketing digital como estratégia de crescimento para se manter no mercado competitivo

Compartilhe Facebook

* Por: - 2 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 2/9/2021 – O marketing digital veio para ficar, mesmo após a pandemia, as empresas vão seguir investindo nele para se manter no mercado

De acordo com o E-marketer, globalmente, estima-se um aumento de 61,9% no investimento com publicidade digital até 2024

As redes sociais são capazes de aproximar a marca (produto ou serviço), ao público, segundo um estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Os dados apontam que cerca de 39% dos consumidores consultam as redes sociais antes de adquirir um produto, mesmo que a compra seja realizada em loja física, isso porque a interatividade nesses canais é menos formal, ajudando o negócio digital a conquistar novos potenciais. De acordo com o levantamento do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), 97% dos empreendimentos brasileiros têm presença on-line, e 77% dos usuários usam as redes sociais pelo celular, tornando a conexão mais frequente.

Nos últimos anos aconteceram grandes transformações no que diz respeito à forma como são consumidos os produtos, e cada vez mais as redes sociais aumentam a conexão entre empresas e clientes em tempo real, colocando o marketing digital em evidência, afirma Bruna Nasário Mendes, graduada em Administração de Empresas e cursando MBA em Controladoria e Finanças corporativas.

“É possível conhecer diversas empresas, de qualquer segmento, apenas com alguns cliques. Saber das novidades, conhecer os produtos e serviços oferecidos, a opinião de outros clientes e até mesmo interagir, seja por mensagens ou mesmo em um contato ao vivo”, declara Bruna.

Empresas e clientes ficaram próximos mesmo estando longe, diz a administradora de empresas, gerando credibilidade, confiança e posicionamento da organização perante o consumidor. Mendes também alega que a pandemia da covid-19 acelerou o crescimento e as necessidades do mercado virtual, empresas passaram a não enxergar o marketing digital como uma opção e sim como uma necessidade, percebendo que para se manterem competitivas era necessário investir neste novo formato.

De acordo com a Pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, 94% das empresas escolheram o Marketing Digital como estratégia de crescimento. A pesquisa mostra que o Marketing Digital está disseminado no mercado brasileiro e vem ganhando consistência a cada ano. Apenas 5,5% das empresas entrevistadas afirmam divulgar suas marcas apenas por meio de ações de publicidade tradicional e eventos.

Conforme a especialista, empresas que estão investindo em marketing digital seguem crescendo e se destacando na nova realidade digital. “As empresas que iniciaram a trajetória nessa realidade, entraram apostando forte no formato digital para divulgação de produtos e serviços, alcançando assim um público muito maior”, relata Bruna, com cursos de Marketing, Estratégias para Plataformas Digitais, entre outros.

A pesquisa da Cetic.br mostrou que cerca de 134 milhões de pessoas são usuárias de internet no Brasil, sendo que 90% destas acessam a rede todos os dias, consumindo informações e propagandas de marcas. Segundo o Relatório E-commerce no Brasil, desenvolvido pela Conversion, agência especializada em SEO, o comércio eletrônico brasileiro alcançou a marca de 1,49 bilhões de acessos em fevereiro de 2021, número que representa um aumento de 21% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

“O marketing digital veio para ficar, mesmo após a pandemia, as empresas vão seguir investindo nele para se manter no mercado”, conclui Bruna Mendes, com experiência desenvolvida nas áreas de negócios, comercial e marketing.

