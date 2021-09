Custo alto de plataformas de gestão financeira e dificuldade de integração operacional são desafios para pequenas e médias empresas

Compartilhe Facebook

* Por: - 6 de setembro de 2021.

6/9/2021 –

Pesquisa revela que 27% dos tomadores de decisões de empresas acham caros os softwares que ajudam no gerenciamento de empresas online

Para as pequenas e médias empresas, os custos administrativos, equipe limitada e o pouco tempo disponível fazem a tarefa de acompanhar a entrada e saída de pagamentos e realizar cobranças são um desafio, a necessidade de acessar dados remotamente que obrigou as empresas a migrarem suas informações para a nuvem também. Segundo levantamento de 2021 da Zoho, feito com público geral formado por tomadores de decisão de empresas brasileiras, 27% afirmam que os softwares que ajudam no gerenciamento de empresas online têm custo muito alto.

Com o intuito de solucionar esses problemas, empresas de tecnologia já disponibilizam suas plataformas de gestão de finanças de forma gratuita. Como softwares totalmente baseados na nuvem que permitem que as empresas criem e enviem faturas totalmente personalizadas em menos de um minuto e acompanhem os pagamentos automaticamente, permitindo o recebimento de pagamentos online, aumentando a eficiência das empresas.

Segundo Jonathan Melo, diretor de marketing da Zoho no Brasil, o objetivo das plataformas de gestão financeira é fornecer uma solução de finanças totalmente personalizável para empresas de todos os tamanhos. “Devido à pandemia global, as PMEs precisaram modernizar seus processos de faturamento em um ritmo acelerado e isso nem sempre é barato. Em um levantamento da Zoho de 2020, 56% dos tomadores de decisão das empresas disseram que gastam mais de 100 reais por usuário mensalmente com softwares. Agora, para continuar a apoiar as PMEs, esperamos que oferecer o Zoho Invoice gratuitamente continue ajudando-as a se reconstruir e crescer entre tempos desafiadores que enfrentam hoje, se preparando também para o futuro”, disse.

De acordo com um estudo da Analysys Mason, os gastos das PMEs com soluções no local de trabalho para gerenciamento de faturas ficarão estagnados entre 2019 e 2025, enquanto os gastos com soluções de faturamento baseadas na nuvem aumentarão de 0,9 bilhões de dólares para 2,1 bilhões de dólares.

Estendendo ainda mais o suporte às pequenas e médias empresas, plataformas de gestão financeira inovam com funcionalidades que auxiliam no dia a dia das companhias. Entre opções já disponíveis no mercado, algumas plataformas já fornecem opção de faturamento simplificado, com as empresas podendo criar e enviar faturas profissionais em minutos.

Website: https://www.zoho.com.br/invoice