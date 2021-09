Aumento na demanda durante a pandemia alavanca inovação no setor de serviços assistenciais

Compartilhe Facebook

Encanador, eletricista e consertos de eletrodomésticos lideraram os atendimentos mais solicitados e representam uma grande para o mercado

De acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), apenas 14,6% dos domicílios no Brasil possuem apólices de seguro residencial. O índice revela uma latência de consumo no mercado, que mostra um potencial para a contratação de atendimento técnico sob demanda.

“O mercado de serviços está em ascensão e representa uma grande oportunidade no cenário em que estamos na pandemia – quando o lar voltou a ser o núcleo da rotina. Entendemos que o setor caminha para trazer plataformas de marcas que sejam como marketplaces de serviços e produtos diversos para entregar mais facilidades aos consumidores”, explica Adriano Silva, diretor comercial da Fácil Assist.

Com crescimento de 10% dos acionamentos por serviços residenciais durante a pandemia, os serviços de encanador, eletricista e consertos de eletrodomésticos lideraram, respectivamente, os atendimentos mais solicitados nos canais da Fácil Assist. Para atender essa demanda, a empresa lançou a plataforma Varejo 2.0, que oferece serviços assistenciais customizáveis para o setor varejista. Durante as fases mais restritivas de circulação e fechamento do comércio, os canais digitais de serviços se provaram ainda mais importantes para as marcas, especialmente entre as varejistas.

“Operacionalizar, escalar e gerir uma nova operação de negócio como essa exige um tempo, investimento e tecnologias que muitas vezes inviabilizam a implantação de projetos deste nível até mesmo dentro de grandes empresas”, explica o executivo. Com o lançamento, empresa visa aumentar sua carteira de parceiros entre as empresas de grande e médio porte que buscam um novo ponto de contato com os clientes.

