Tecnologia de telefonia em nuvem chega ao Brasil e acelera a tendência de digitalização e mobilidade das empresas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 8 de setembro de 2021.

São Paulo, sp 8/9/2021 – De acordo com Paulo David, Diretor Comercial da XP On, “A telefonia em nuvem oferece total mobilidade e somos os primeiros a oferecer no território brasileiro”

A solução de telefonia em nuvem Zoom Phone é ofertado no Brasil através da XP On Consultoria, uma das primeiras empresas a oferecer uma solução integrada de colaboração com telefonia, videochamada e mensagem numa única plataforma.

Segundo estimativas do Gartner, 75% das empresas devem adotar soluções em nuvem até 2022, principalmente porque os líderes e empresas entenderam que o home office trouxe mais produtividade. É nesta integração de tecnologias e funcionalidades, que a XP On Consultoria se torna o primeiro parceiro oficial da Zoom no Brasil a oferecer serviços de telefonia em nuvem – ou VoIP (Voz sobre IP) com o Zoom Phone no território brasileiro.

A tendência de mobilidade também é demonstrada nas estatísticas. Segundo a Teleco, de 2019 a 2020, a telefonia fixa vem caindo na casa dos 11%, enquanto o uso de celulares passou de 226,7 milhões de linhas para 234 milhões, demonstrando que, em tempos de escritório remoto e isolamento, a telefonia em nuvem é uma opção para qualquer tamanho de empresa que necessita cortar custos e melhorar o atendimento.

De acordo com Paulo David, Diretor Comercial da XP On, “A telefonia em nuvem conserva a experiência de telefone fixo tradicional que as pessoas conhecem, para um ambiente mais fácil e simplificado, permitindo que o usuário possa atender a ligação do número comercial da empresa, de qualquer dispositivo. Basta ter conexão com a internet pelo celular, ou Wi-Fi. O Zoom Phone pode ser acessado do tablet, desktop, celular e claro, também do aparelho telefônico na mesa”.

As empresas planejam sua próxima fase de trabalho após a vacinação em massa. Muitas provavelmente irão implementar um local de trabalho remoto e físico, que tem sido definido como local de trabalho híbrido. Dessa forma, as organizações irão precisar de tecnologias que possam facilitar os canais de comunicação aos colaboradores, pois esses querem trabalhar de qualquer lugar e querem flexibilidade e simplicidade na sua rotina de trabalho.

Qual o benefício da telefonia em nuvem para as empresas ?

A telefonia em nuvem traz, além de modernidade, a isenção de técnicos in loco para realizar manutenção de equipamentos físicos. Com um sistema integrado e em nuvem, as empresas podem obter atualizações e suporte de qualquer lugar, de forma remota, além de poderem gravar, realizar videoconferências, transferir ligações de maneira simplificada através de um único sistema.

Website: http://www.xpon.com.br/zoom-phone