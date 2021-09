Bora fugir do calor? Passagens aéreas Montes Claros/Rio de Janeiro por R$ 600

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 8 de setembro de 2021.

Para São Paulo os voos saem por R$ 616, valor com toda as taxas incluídas, saindo do Norte de Minas.

Nossa equipe quer que você garanta passagens aéreas por preços promocionais. Então, confira no post de hoje voos saindo de Montes Claros e não deixe de aproveitar! Saindo de Montes Claros para Uberaba, encontramos voos por R$ 573 pela Azul. (Confira na imagem abaixo). Para viagens com destino do Rio de Janeiro a Gol apresenta preços por R$ 600, desembarcando no Aeroporto de Galeão.

Para São Paulo (Guarulhos) os voos saem por R$ 616 saindo do Norte de Minas. Para Belo Horizonte, a Azul tem passagens a partir de R$ 625. As outras companhias aéreas continuam disponibilizando voos e ainda saindo de Montes Claros para Curitiba, os preços estão por R$ 770. Caso o destino seja Brasília, na Azul os valores estão por R$ 947. Goiânia continua com promoções e você encontra a partir de R$ 960 pela Azul.

Para curtir Vitória, a Gol disponibiliza passagens a partir de R$ 971. Confira também na lista abaixo mais detalhes para Florianópolis, Salvador e Cabo Frio.

Garanta aqui passagens Montes Claros/Uberaba por R$ 573 (ida e volta)

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

Período da viagem

As passagens aéreas promocionais são para viagens nos meses de outubro e novembro, e no final do post você encontra o link caso deseja viajar para outros destinos e em outras datas com economia! Todas as passagens são de ida e volta e inclui as taxas. Alguns voos são diretos e outros com escalas.

*Os preços dos voos podem sofrer alterações. Os valores são informados no momento da criação do post.

Faça aqui a sua pesquisa e garanta desconto para outras cidades na compra das passagens aéreas

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais