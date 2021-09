Livro ajuda mulheres a realizar o sonho de se tornarem empreendedoras sociais

Compartilhe Facebook

9 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 9/9/2021

Com exemplos de cases de sucesso e dicas práticas, a obra estabelece um diálogo motivacional e abre novas perspectivas para mulheres que querem ser empreendedoras sociais

Com o propósito de oferecer uma ferramenta para a construção prática de pilares essenciais a um negócio com impacto positivo para a sociedade, respeitando um modelo sustentável e duradouro, Anne Wilians baseou-se em sua experiência à frente do Instituto Nelson Wilians para produzir o livro Empreendedorismo Social Feminino, além de pesquisar e ouvir diversos especialistas do setor 2.5.

Publicado pela editora Expressa, o livro faz parte da série Mulheres Fora de Série.

O empreendedorismo social feminino ainda é pouco explorado em nosso país. “Para dar bons resultados, a ideia precisa ser bem definida e trazer algo de inusitado, ir ao encontro do que o mercado está apto a absorver”, explica Anne. “Longe de ser uma tela em branco com oportunidades iguais para homens e mulheres, este universo é repleto de muitos matizes que podem significar obstáculos mais dificultosos para nós, mulheres, transpormos.”

Com exemplos de cases de sucesso e dicas práticas, a obra estabelece um diálogo motivacional e abre novas perspectivas para mulheres que querem ser empreendedoras sociais ou para quem simplesmente quer entender esse mundo, que surge como uma nova força capaz de mudar a realidade de milhões de mulheres.

“Meu propósito com esta obra não é trazer um trabalho acadêmico nem esgotar o assunto, mas, sim, lançar luzes sobre o tema, orientando estratégias e ações possíveis neste novo viés da economia brasileira: o chamado setor 2.5, aquele situado entre as empresas que visam sustentabilidade econômica e as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos”, acrescenta Anne Wilians. “Sim, negócios que fazem o bem são possíveis, sustentáveis e com possibilidade de serem rentáveis.”

O e-book é um passo entre sonho e realização. “A disseminação e o fomento das empresas de impacto social no Brasil caminham a passos largos e as mulheres estão se sobressaindo neste espaço. Minha certeza é a de que a mulher tem propensão a empreender, e de uma forma diferente dos homens, com seu olhar de que tanto necessita a nossa sociedade.”

