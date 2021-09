Alto número de veículos poluentes no Brasil chama atenção para eletromobilidade

Compartilhe Facebook

Segundo Lara Martins, Diretora Administrativa da MS Eletric, empresa que aposta em soluções de eletromobilidade, a grande quantidade de veículos poluentes traz à tona a importância da inovação e da sustentabilidade na mobilidade urbana

O Brasil já ultrapassa a marca de 109 mil veículos. Destes, ao menos 24 mil motocicletas, segundo dados do Ministério das Cidades, DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, e RENAVAM, Registro Nacional de Veículos.

O alto número de veículos poluentes em circulação preocupa órgãos como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras entidades que já destacaram o perigo desses veículos no que diz respeito aos efeitos dos gases na saúde da população.

Segundo Lara Martins, “Considerando a alta no preço dos combustíveis, uma moto de pequeno porte gasta, em média, 9 vezes a mais que uma moto elétrica para a mesma distância, uma das inúmeras vantagens para os usuários desse setor”.

Com objetivo de mudar este cenário, empresas de veículos elétricos apostam em soluções de mobilidade que integram tecnologia e sustentabilidade em veículos puramente elétricos, sem ruídos e emissão zero de gás carbônico, o que proporciona melhora na qualidade de vida das pessoas e uma experiência de direção completamente nova.

Na visão da Diretora Administrativa da MS Eletric, é preciso apostar em iniciativas que corroboram com a mudança do cenário atual. “Devemos mudar os hábitos e apostar nos veículos elétricos, que são o futuro da mobilidade sustentável”, assevera. “Com essa pequena ação, poderemos ver grandes resultados, afinal, em apenas um quilômetro, um veículo comum emite até 150 gramas de dióxido de carbono”, argumenta.

Com isso, as concessionárias buscam apostar em veículos elétricos de duas rodas de fácil manejo e manutenção, disponibilizando assistência técnica e entrega imediata para todo o país, gerando economia e segurança aos clientes. Atentas à constante evolução do mercado, as empresas buscam oferecer serviços e produtos de excelência garantindo aos adeptos possibilidades mais rápidas de mobilidade, principalmente nos maiores centros urbanos, com praticidade já que os veículos são recarregados em tomadas convencionais.

Foco no meio ambiente

“É importante salientar o tema e observar a magnitude dos benefícios ambientais, bem como também para a saúde das pessoas dos veículos levíssimos, sendo eles elétricos. Essa tendência mundial oferece alternativa para uma mudança necessária que deve ocorrer nos próximos anos, com objetivo de proporcionar e principalmente dar acesso a todos”, finaliza Lara.

