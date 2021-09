Belo Horizonte apresenta uma diminuição de 16% no serviço de TV por assinatura, aponta Anatel

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de setembro de 2021.

Novas tendências tecnológicas vem crescendo durante os últimos anos, as pessoas tem buscado mais facilidade e agilidade com a tecnologia, o que antes era algo comum, como acompanhar as programações de TV, hoje não é mais tão interessante.

As plataformas de streaming ganharam um espaço ainda maior durante a pandemia, a facilidade em escolher o que assistir, sem ter que esperar o horário sugerido ou se limitar de ter acesso em uma só TV, gerou um grande impacto nas assinaturas pagas.

Queda de acessos nos últimos anos:

Periodicamente a Agência Nacional de Telecomunicações realiza pesquisas em todos os estados do Brasil, e comprovou uma queda nos últimos 3 anos do serviço de TV por assinatura, em Belo Horizonte houve a redução de 69.000 mil acessos de 2019 ao ano atual, um número bem significativo e que firmam as novas tendências.

As operadoras tem tentado se adaptar ao novo momento e buscado formas de atrair novos clientes. Quem continua a liderar em BH no serviço de TV, é a operadora Claro TV, SKY e Vivo.

Fonte: Selectra