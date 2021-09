Oitava edição Congresso Todos Juntos Contra o Câncer engaja líderes para aprimorar o cuidado oncológico no Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 10 de setembro de 2021.

São Paulo – SP 10/9/2021 – Vamos promover cinco dias de debates, em quatro salas simultâneas, em prol do aprimoramento da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer

Evento debate estratégias para o diagnóstico precoce, acesso aos tratamentos, inovação, qualidade de vida do paciente e o impacto da pandemia no setor

A oitava edição do Congresso Todos Juntos Contra o Câncer, que será realizada de 20 a 24 de setembro de 2021, trará debates sobre promoção, prevenção, tratamento, gestão, financiamento e inovação no âmbito da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer.

O painel de abertura, no dia 20/09, às 16h, tem o tema “Câncer: responsabilidade e ação de todos para transformarmos a realidade no país”. “Vamos promover cinco dias de debates, das 16h às 20h, em quatro salas simultâneas, em prol do aprimoramento da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer”, ressalta a presidente da Abrale – Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, Merula Steagall.

Ainda por conta das restrições impostas pela pandemia, este ano o evento permanecerá no formato digital. As discussões poderão ser acompanhadas em uma plataforma digital inovadora, que permitirá ao público acesso a palestras simultâneas, interação com os palestrantes e demais congressistas, quiz informativo e exposição de projetos e ações, os chamados “estandes virtuais”.

Dentre os convidados para os mais de 45 painéis estão líderes da saúde nacionais e internacionais, de diversos setores da Saúde, como o ex-diretor presidente da ANVISA, Gonzalo Vecina Neto; a diretora-geral do INCA, Ana Cristina Pinho Mendes Pereira; o médico oncologista – UICC Leadership Programe, Felipe Roitberg; a coordenadora do Programa de Navegação de Pacientes com Câncer de Mama da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Sandra Gioia; o integrante da diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), Igor Morbeck; a hematologista, professora de Medicina da Universidade Federal do Ceará e presidente do Instituto Roda da Vida, Paola Torres; o deputado federal Weliton Fernandes Prado; o líder do EducaSaúde, Grupo de Pesquisa do CNPq em Educação e Ensino da Saúde e professor titular na área de Educação em Saúde/Saúde Coletiva na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ricardo Ceccim; entre outros médicos, profissionais de saúde e representantes de entidades de pacientes.

“Convidamos especialistas para apresentar sugestões de melhorias para nosso sistema de saúde, para problemas como a falta de medicamentos, dificuldade na realização de exames e consultas de rotina e o represamento dos diagnósticos oncológicos, cenário agravado com a COVID-19”, afirma a CEO da Abrale, a médica sanitarista Catherine Moura.

O 8º Congresso TJCC é realizado pelo Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, que tem como objetivo levantar as principais dificuldades na Oncologia brasileira e propor as soluções necessárias aos órgãos responsáveis.

Website: http://www.congresso.tjcc.com.br