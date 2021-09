Campanha “Bem Me Quer, Bem Me Quero” promove debate sobre prevenção ao suicídio

10 de setembro de 2021.

O tema será “A Importância da Identificação Precoce de Comportamento e Rede de Apoio”

No dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a ABRATA (Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos) promove uma live às 16 horas em sua página no YouTube (www.youtube.com/user/abrataorg). O debate contará com a participação da psiquiatra Alexandrina Meleiro e da presidente da instituição, Marta Axthelm.

Com o tema “A Importância da Identificação Precoce de Comportamento e Rede de Apoio”, a live é uma das ações da campanha “Bem Me Quer, Bem Me Quero”, lançada pela associação e pela Viatris, empresa global de saúde, para o Setembro Amarelo. O objetivo da iniciativa é ampliar o diálogo sobre ansiedade, depressão e suicídio, desmistificar tabus e focar no apoio e na recuperação de pessoas com transtornos mentais.

Depressão e ansiedade são problemas de saúde bastante conhecidos no Brasil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS)¹, o país lidera o ranking de casos de depressão na América Latina – mais de 11,5 milhões de brasileiros sofrem com a doença – e ocupa o topo do mais ansioso do mundo – cerca de 19 milhões de pessoas têm transtorno de ansiedade no país.

O tema suicídio também é sensível no país. De acordo com Alexandrina, quase todos os casos de suicídio no Brasil têm relação com transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias. Idosos e populações como os indígenas, LGBTQIA+, médicos, policiais e membros das forças armadas estão entre os grupos mais vulneráveis a tentar ou cometer suicídio no país, de acordo com a médica.

Hotsite: www.bemmequerbemmequero.com.

SERVIÇO:

Live “A Importância da Identificação Precoce de Comportamento e Rede de Apoio”

Dia: 10 de setembro

Horário: às 16h

Link: YouTube da ABRATA (https://www.youtube.com/user/abrataorg)

