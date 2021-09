Inscrições para o Prêmio Impactos Positivos 2021 ainda estão abertas

Compartilhe Facebook

14 de setembro de 2021.

São Paulo 14/9/2021 – Quando as pessoas visualizam iniciativas que efetivamente fazem a diferença, isto lhes inspira e instiga a adotar ou ampliar ações similares, afirma Ana Clévia

Ainda dá tempo de participar ou indicar alguém para concorrer. As inscrições seguem até o dia 30 de setembro.

Os melhores projetos de impacto positivo em cada categoria – Ambiental, Cultural, Econômico e Social – serão premiados.

Criado para reconhecer, dar voz e visibilidade às iniciativas e pessoas que buscam fazer a diferença em quatro categorias – Impacto Ambiental, Impacto Cultural, Impacto Econômico e Impacto Social, o Prêmio Impactos Positivos 2021 segue com as inscrições abertas.

Os projetos já inscritos abordam diferentes contextos e visam, sobretudo, transformar positivamente realidades latentes em seus entornos e no país. Entre elas: as populações ribeirinhas, as comunidades indígenas, o cuidado com a população em situação de rua, a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e no turismo; a reciclagem e a formalização da coleta seletiva, a limpeza de praias; a educação ambiental; o incentivo às atividades voluntárias e o acesso à produção cultural do país entre o público das periferias.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), O Brasil está entre as cinco nações mais desiguais do planeta, com 1% dos habitantes concentrando até 23% de toda a renda. Em escala ambiental, a realidade também é alarmante. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, o volume de plástico descartado no Brasil aumentou 15% em 2020 em relação ao ano anterior. Foram 13,3 milhões de toneladas descartadas.

Chamado de Oscar do Bem, o Prêmio Impactos Positivos 2021 dá espaço para ações que visam o bem. “Acreditamos que o prêmio possa contribuir para que mais iniciativas sejam compartilhadas, formando assim uma corrente do bem”, destaca Gisele Abrahão, diretora da Global Vision Access e idealizadora do Prêmio Impactos Positivos.

As inscrições para o Prêmio Impactos Positivos estão abertas na plataforma oficial https://impactospositivos.com/ até o dia 30 de setembro. Além disso, desde o dia 1º de setembro, o público em geral já pode votar nos seus projetos favoritos também no site oficial https://impactospositivos.com/. O anúncio e a entrega dos prêmios aos melhores projetos em cada categoria será no dia 25 de novembro.

Cada uma das categorias do Prêmio Impactos Positivos conta com o apoio e o engajamento de Embaixadores, pessoas que em suas diferentes áreas de atuação acreditam que é possível mudar a realidade em que vivem. São eles: o chef Vinícius Rojo, criador da startup Mama Filó, na categoria Impacto Social; Mauro Calil, professor de finanças pessoais e fundador do projeto Academia do Dinheiro, na categoria Impacto Econômico; Giovanna Menegon, atriz, astróloga e apresentadora do programa de televisão Cultura & Design, na categoria Impacto Cultural; e Ana Duék, criadora da plataforma Viajar Verde, na categoria Impacto Ambiental.

O Prêmio Impactos Positivos 2021 tem o patrocínio oficial do Sebrae. “Quando as pessoas visualizam iniciativas que efetivamente fazem a diferença seja do ponto de vista econômico, social, ambiental ou cultural, isto lhes inspira e instiga a adotar ou ampliar ações similares”, afirma Ana Clévia Guerreiro, Coordenadora de Projetos do Sebrae.

De acordo com a coordenadora, como entidade que há mais de 40 anos promove e estimula o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável no Brasil, o Sebrae quer seguir contribuindo para que os pequenos negócios sejam competitivos e, ao mesmo tempo, traduzam a brasilidade. “Por isso, é fundamental darmos visibilidade a iniciativas que se mantêm firmes no seu propósito de fazer a diferença, seja para um destino ou para uma comunidade específica”, reforça Ana Clévia.

Para a edição 2021, o Prêmio Impactos Positivos ganha ainda uma parceira internacional. A Global Impact Network, primeira rede de impacto social do mundo que rastreia, mede e mostra os impactos positivos realizados em prol do desenvolvimento sustentável, terá uma participação especial. Além de premiar os vencedores com uma mentoria, a entidade irá selecionar e reconhecer a iniciativa que, na sua visão, mais contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, com o certificado oficial Global Impact Award.

Os 4 projetos vencedores serão premiados com:

Uma (1) mentoria sobre Empreendedorismo Sustentável ministrada pela Global Impact Network;

Crédito especial no ecossistema sustentável do Crédito Pérola;

Um (1) ano de assinatura grátis no ecossistema do Instituto Capitalismo Consciente;

Uma (1) hora de mentoria em Marketing Digital com a especialista Marta Poggi;

Uma (1) hora de sessão “Uma Jornada Interior” com a terapeuta Luana Fonseca;

Um (1) livro “Pode ser Melhor”, escrito pela terapeuta Luana Fonseca;

Duas (2) horas de mentoria em Gestão de Negócios com experts da Mulheres do Turismo em Rede;

Duas (2) horas de consultoria jurídica com a Assis e Mendes Advogados para contratos ou criação e revisão de Estatutos ou ainda formalização de empresas PJ.

Duas (2) horas de leitura do mapa astrológico por Giovanna Menegon.

O Prêmio Impactos Positivos 2021 conta ainda com a promoção das plataformas Lado B Viagem, Lipe Travel Show, Acordei Quero Viajar, Viramundo e Mundovirado, Live More, Travel More, Viajar pelo Mundo, Mundo pra Viver, Travelterapia, Travelpedia e Patty Leone.

Website: https://impactospositivos.com/