Premiação reconhece boas práticas dos CFCs de todo o Brasil

15 de setembro de 2021.

A Semana Nacional do Trânsito acontece anualmente e tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da mudança de atitude, incentivando junto à sociedade um trânsito mais seguro, assim, reduzindo o elevado número de lesões e de mortes causadas pelos acidentes no Brasil, com o tema proposto para este ano “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.

Em comemoração, a empresa Vsoft inicia, no dia 13 de setembro, o Prêmio SuperPrático 2021, a única premiação do Brasil que busca reconhecer boas práticas dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) e dos seus instrutores ao redor do país.

Na sua 4ª edição, o Prêmio SuperPrático conta com a participação de cerca de 1.500 CFCs e foi idealizada para estimular o aprimoramento dos serviços executados pelas autoescolas, ajudando a elevar o nível de ensino e aprendizado dos alunos em provas teóricas e práticas, contribuindo para a formação de melhores condutores e para um trânsito mais seguro.

A premiação é dedicada aos CFCs que utilizam a tecnologia da empresa voltada para a formação de condutores, o SuperPrático, e reconhece aqueles que adotam em suas rotinas bons processos para anotação, transmissão e recepção de relatórios de avaliação emitidos pelos alunos durante as aulas práticas e remotas dentro da plataforma.

Como explica a gerente comercial da Vsoft, Ana Cecília, a premiação é dividida em três categorias de acordo com o porte dos CFCs, tornando a avaliação mais justa. Além disso, as primeiras, segundas e terceiras colocações são definidas por estado, aumentando o número de ganhadores. Com as seguintes categorias:

Amarela: para os CFCs que detenham até quatro coletores ativos.

Laranja: para os CFCs que detenham no mínimo cinco e no máximo dez coletores ativos.

Verde: para os CFCs com mais de 10 coletores ativos.

Os participantes serão avaliados de acordo com a média das avaliações recebidas no aplicativo Pilotar e conforme média de todas as avaliações recebidas no estado de atuação. Ou seja, se um CFC está situado na Paraíba, ele irá concorrer apenas com outros CFCs do mesmo estado. Os dados são levantados observando o período de análise entre 1º de setembro de 2020 e 31 de agosto de 2021.

Premiação

A 4ª edição do Prêmio SuperPrático será para os CFCs que ficarem nos três primeiros lugares. Eles receberão troféus de reconhecimento e valores para uso como créditos-aula.

Os instrutores dos módulos práticos e teóricos também serão reconhecidos e vão levar premiações para casa: certificado, carregador portátil universal e um brinde especial para os três primeiros colocados a nível estadual.

Evento de premiação

Para agraciar todos os ganhadores do prêmio, serão promovidos eventos online por estado entre os dias 13 e 25 de setembro, que contarão com uma palestra de João Eduardo, presidente do Instituto Via, com o título Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro.

Mais informações no site oficial da premiação.

Website: https://www.vsoft.com.br/