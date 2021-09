Simpósio gratuito e online aborda cuidados paliativos

Compartilhe Facebook

16 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 16/9/2021

No cenário mundial é evidente o processo de transição demográfica, com o aumento no número de idosos e de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), muitas vezes descobertas tardiamente. Se por um lado a ciência vem progredindo e aumentando a expectativa de vida da população, por outro observa-se a diminuição da discussão sobre a morte.

Com isso, em muitos casos, o aumento de expectativa da vida é realizado de forma artificial, trazendo ao paciente e sua família um sofrimento em vários aspectos: físico, psicológico, social e espiritual.

Nesse contexto surgem os cuidados paliativos, que hoje são definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma abordagem que tem como finalidade melhorar a qualidade de vida dos pacientes, de suas famílias e de seus cuidadores, diante do sofrimento relacionado à sua saúde, proveniente de uma doença grave. Por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas. Esse suporte é realizado durante toda a trajetória da doença e até mesmo após o óbito, com a assistência ao luto.

Percebendo a importância deste serviço para o público, a Unimed Cascavel contratou uma consultoria especializada, o Grupo Asas (Associação Sênior de Apoio à Saúde), para treinamento da equipe multidisciplinar e apoio na implantação da Rede de Cuidados Continuados, seguindo a proposta de atendimento em rede criada diretamente pela operadora.

“Trata-se de um programa de assistência ampla ao paciente com doença crônica e progressiva e a seus familiares, que busca melhorar a qualidade de vida, integrando aspectos psicológicos, sociais e espirituais”, afirma o Dr. Juliano Maximiano David, médico paliativista da Rede de Cuidados Continuados da Unimed Cascavel.

A fim de compartilhar o conhecimento sobre essa abordagem com outros profissionais da área médica, enfermagem, nutrição, psicologia, estética e religião/espiritualidade, médicos cooperados, residentes, acadêmicos e rede prestadora, a equipe da Rede de Cuidados Continuados da Unimed Cascavel realiza nos dias 29 e 30/09 e 01/10 o II Simpósio Interdisciplinar de cuidados paliativos, evento gratuito e online. Serão realizadas discussões sobre o trabalho multidisciplinar na área, com a participação dos consultores do Asas Health.

“A Rede de Cuidados Continuados da Unimed Cascavel teve seu piloto inaugurado em 2019 e desde então vem se consolidando como referência na área. Saber que o processo de ensino foi concluído com sucesso e que hoje eles auxiliam na disseminação do conhecimento é uma grande satisfação”, afirma Beatriz Souza, gerente de enfermagem do Grupo Asas Health.

“O sucesso dos cuidados paliativos depende da coordenação por uma equipe multiprofissional bem treinada. Quando o foco é o cuidado multidisciplinar, quem ganha é o paciente”, avalia Celenir Teló, coordenadora da Rede de Cuidados Continuados da Unimed Cascavel.

“Um evento gratuito deste nível mostra a maturidade e compromisso da equipe local em tratar a sustentabilidade também de forma social, devolvendo para a sociedade a experiência exitosa de um projeto que já deu certo. O Grupo Asas tem enorme orgulho de estar junto neste pedaço da história da saúde do Paraná e do Brasil, e Cascavel é um exemplo para todos nós”, diz o geriatra Douglas Crispim, CEO do Grupo Asas.

O Grupo Asas, fundado em 2015, atualmente expande seu modelo de gestão para o sistema Unimed, onde já conta com 6 singulares de referência, sendo 3 no Paraná.

Mais informações e inscrições: https://www.unimedcascavel.coop.br/simposio

Website: https://www.unimedcascavel.coop.br/simposio