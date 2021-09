Evento online e gratuito fomenta diversidade racial no mundo corporativo

Compartilhe Facebook

16 de setembro de 2021.

São Paulo 16/9/2021

Com o objetivo de conectar as próximas gerações de líderes negras e negros, com inspiração, desenvolvimento e conexão, o encontro traz nomes como Camila Farani, Fioti, Adriana Couto e Daiane dos Santos.

A diversidade brasileira sempre foi celebrada, mas de uns tempos para cá tem sido tema cada vez mais de pautas na sociedade e, principalmente no mundo corporativo. Segundo o relatório Diversity Matters 2020, da McKinsey & Company, apesar da percepção de diversidade racial/étnica nas empresas ser maior no Brasil do que no resto da América Latina, apenas 20% dos entrevistados no estudo reportam trabalhar em empresa com alta diversidade. Perguntados se já sentiram alguma vez que a sua raça impactou negativamente as suas chances de receber um aumento ou promoção, esse número chegou a 30%.

Com o objetivo de fomentar essa discussão e promover a inserção de talentos negros no mundo corporativo, a Conferência Juntos 2021, acontecerá nos dias 2 e 3 de outubro, com parceria de grandes empresas como Itaú, B3, BTG, Coca-Cola, JPMorgan, Ambev, Ânima Educação, Banco BV, Banco PAN, Citi, Corteva, Grupo Boticário, Morgan Stanley, Novartis e P&G. O evento, realizado pela McKinsey & Company, tem inscrições gratuitas e acontecerá de forma virtual. Sua quarta edição continuará com o propósito de influenciar a formação de uma geração de líderes profissionais negras e negros por meio de ações em três pilares: inspiração, desenvolvimento e conexão. As inscrições estão abertas neste link.

Nas empresas brasileiras, menos de 30% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. O percentual é baixo e ainda sofreu queda. Em 2018, a população preta ou parda ocupava 29,9% dos cargos gerenciais. Em 2019, esse índice caiu para 29,5%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os negros representam 55,9% da população brasileira, mas ocupam apenas 4,7% dos cargos de liderança nas 500 maiores empresas do país, segundo ainda pesquisa do Instituto Ethos. Esses números só corroboram a realização de um evento como a Conferência Juntos, estimulando a formação de líderes que vivenciem e ampliem a diversidade e inclusão nas empresas.

Programação com palestras, workshops e treinamentos

Na programação do evento estão previstas palestras com profissionais negros de destaque no mercado – como a empresária Camila Farani, que abordará o tema “os desafios da população negra na ascensão socioeconômica” – além de falas de lideranças de empresas apoiadoras. Entre as atividades estão uma feira de carreiras e exposições de empresas engajadas na diversidade racial. Sessões de workshops e treinamento abordarão temas como o domínio da técnica de storytelling e a melhor maneira de estruturar um currículo.

Algumas das personalidades que marcarão presença nas palestras são a ex-ginasta olímpica Daiane dos Santos e o músico e produtor Evandro Fióti, que trazem depoimentos inspiracionais. A mestre de cerimônias será a jornalista Adriana Couto, que apresenta há mais de dez anos o programa Metrópolis, na TV Cultura, e que já passou pelo Jornal da Cultura, Rádio CBN, TV Globo e Canal Futura.

Realizada anualmente desde 2018, a conferência busca integrar as próximas gerações de líderes negras e negros e tem seu foco em jovens profissionais autodeclarados negros com até seis anos de formados, além de universitários com graduação prevista para os próximos dois anos que apoiam ou querem apoiar a causa da diversidade racial; outros públicos também são bem-vindos para acompanhar a programação. A iniciativa é uma oportunidade para conhecer profissionais com histórias inspiradoras, desenvolver novas habilidades e se conectar entre si e com grandes empresas, além de aprender sobre novas oportunidades de carreira.

Empresas apoiadoras e que estão comprometidas com inclusão racial poderão se conectar com talentos negros e estarão representadas nas sessões de exposição.

Agenda – Conferência Juntos:

02 de outubro:

9h30: Abertura

Abertura 9h50: Palestra 1 – Os desafios da população negra na ascensão socioeconômica

Palestra 1 – Os desafios da população negra na ascensão socioeconômica 10h30: Workshops e treinamentos – mais informações em breve

Workshops e treinamentos – mais informações em breve 11h: Palestra 2 – Crescendo na carreira em espaços majoritariamente brancos

Palestra 2 – Crescendo na carreira em espaços majoritariamente brancos 11h45: Pausa para o almoço

Pausa para o almoço 12h30: Palestra 3 – Governança ambiental, social e empresarial: impacto holístico e responsabilidade corporativa

Palestra 3 – Governança ambiental, social e empresarial: impacto holístico e responsabilidade corporativa 13h15: Palestra inspiracional – Fioti

03 de outubro:

9h30: Abertura

Abertura 9h40: Treinamento 01 – Currículo: mostrando a sua trajetória objetivamente

Treinamento 01 – Currículo: mostrando a sua trajetória objetivamente 10h05: Treinamento 02 – Storytelling: contando a sua história de maneira engajadora

Treinamento 02 – Storytelling: contando a sua história de maneira engajadora 10h30: Sessão de exposição da empresa – Venha conhecer mais sobre as empresas parceiras do Juntos e oportunidades de carreira

Sessão de exposição da empresa – Venha conhecer mais sobre as empresas parceiras do Juntos e oportunidades de carreira 12h30: Palestra inspiracional – Daiane dos Santos

Confira mais detalhes e a programação no site – https://conferenciajuntos.com.br/

Website: https://conferenciajuntos.com.br/