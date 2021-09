Praias brasileiras para passar o final de semana em família

Compartilhe Facebook

O Brasil conta com diversas opções de praias para viajar.

Passar o final de semana com a família pode ser bem divertido e revigorante, ainda mais se o destino for uma praia brasileira. E, o que não falta aqui no Brasil são opções para todos os gostos e idades. É possível encontrar praias mais calmas e tranquilas, indicadas para quem tem filhos menores, além de locais para as famílias mais aventureiras, formadas por adultos e adolescentes.

Para auxiliar na escolha do destino:

Prainhas – Arraial do Cabo, (RJ)

Prainhas é o nome dado a um local composto por duas praias, as Prainhas do Pontal do Atalaia e a Praia do Forno, que se unem em uma única faixa de areia quando a maré está baixa.

Por lá o turista encontra águas calmas e cristalinas, podendo variar entre verde ou tons de azul caribenho, envoltas em areias branquinhas.

Lopes Mendes, Ilha Grande (RJ)

Para chegar até a praia Lopes Mendes o turista tem duas opções, ir a pé ou de barco. As águas do mar mesclam tons de verde e azuis que combinam com a fina e clara areia do local.

Os mais aventureiros podem arriscar pegar ondas, já que em alguns trechos o mar costuma ser agitado e agradar aos surfistas. Já para quem quer sossego, a opção é descansar na sombra das amendoeiras que povoam o local.

Praia de Atins – Atins (MA)

Localizada no município de Barreirinhas, no litoral do Maranhão, a praia de Atins é formada por águas mais escuras devido à cor da areia que as rodeiam. Um dos destaques dessa praia são seus ventos fortes que possibilitam atividades como o kitesurf.

Mas, o grande destaque da região são as belezas naturais à sua volta. A praia de Atins está entre o Rio Preguiça, lagoas naturais e os Lençóis Maranhenses. Então, enquanto está na praia, toda a família consegue apreciar também as dunas repletas de lagoas.

Baía dos Golfinhos, Pipa (RN)

Diferente da maioria das praias de Pipa, a Baía dos Golfinhos é mais reservada, assim famílias com crianças podem aproveitar o mar calmo e o visual cinematográfico formado pelas falésias.

Além do mar pacato, também é possível ver os golfinhos nadando, de perto. Ao nadar mais profundamente nas águas, pode-se ver as acrobacias e saltos desses mamíferos.

Patacho, São Miguel dos Milagres (AL)

Mar claro e coqueiros em um local totalmente deserto, essa é a Praia do Patacho. Esse é o destino para aqueles que desejam se desconectar da agitação e se conectar com a natureza.

A praia apresenta características distintas em cada época do ano. Quando a maré está baixa os recifes e os largos trechos de areia ficam ainda mais em evidência, além disso, é possível ir andando até as piscinas naturais. Já na maré seca o turista se depara com lagoas pequenas, mas cativantes.

Praia do Espelho (BA)

Grande destaque do litoral sul baiano, a Praia do Espelho possui um mar de águas transparentes e paisagem exuberante. Diferente de suas vizinhas Arraial d’Ajuda e Trancoso, a Praia do Espelho é uma opção mais serena.

O acesso até ela ocorre somente por estrada de terra, mas o trajeto vale a pena. Ao chegar no local o turista se depara com uma praia cheia de falésias e piscinas naturais, principalmente se a maré estiver baixa.

Baía do Sancho, Fernando de Noronha (PE)

Uma das mais inesquecíveis de Fernando de Noronha é, sem dúvidas, a Baía do Sancho. O lugar é ideal para praticar mergulho livre e ver as espécies marinhas, de perto, em uma água cristalina.

Também é possível fazer trilhas e subir nas montanhas para apreciar a visão deslumbrante dos mirantes. O destino é perfeito para famílias com crianças maiores, adolescentes ou só com adultos.

