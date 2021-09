Cidades informatizadas simplificam o trabalho do gestor público e oferecem facilidades para os cidadãos

Compartilhe Facebook

21 de setembro de 2021.

Ribeirão Preto, SP 21/9/2021 – A gestão pública de uma cidade pode ser muito mais eficiente, especialmente quando ela tem escuta ativa das necessidades dos gestores públicos e dos cidadãos.

Softwares de gestão pública reduzem despesas nas prefeituras, além de diminuir a burocracia e tornar a gestão do município cada vez mais transparente.

O conceito de Smart Cities, ou Cidades Inteligentes traduzido para o português, começou a criar forma em meados de 2006 e se refere às cidades que conectam suas estruturas físicas, sociais e empresariais através da tecnologia.

Basicamente é tornar todas as informações de uma cidade integradas através da tecnologia, com o objetivo de otimizar recursos, melhorar as condições de operação e melhorar a vida dos cidadãos das cidades.

Desde então, a discussão começou a ganhar forma, pensando especialmente na questão da sustentabilidade das cidades ao reduzir despesas na gestão de pessoas, equipamentos e materiais, além de diminuir a burocracia e tornar a gestão do município cada vez mais transparente.

Iniciativas pontuais começaram a surgir mundo afora, como, por exemplo, a cidade de Songdo, na Coreia do Sul, referência no assunto; a gestão de resíduos feita por Barcelona, na Espanha e as ações de redução de carbono em Copenhague, na Dinamarca.

O que essas cidades têm em comum é o fato de compreenderem a importância da tecnologia na gestão dos processos, no colhimento dos dados e análise das informações para simplificarem o dia a dia nas cidades.

Cidades informatizadas

No Brasil, prefeituras estão buscando automatizar ao máximo os seus processos, buscando softwares e outras soluções que conectam as informações das áreas, secretarias e órgãos públicos de uma forma que facilitem o dia a dia dos servidores públicos e também ofereça soluções para os cidadãos.

Um dos casos é a cidade de Ourinhos, interior do estado de São Paulo, que há mais de 20 anos investe na informatização dos seus processos, chegando neste momento de pandemia – que muito se exigiu do mundo digital – muito mais preparada para atender a população.

“Com a necessidade de distanciamento social provocado pela pandemia, havia uma necessidade de diminuir o número de filas e consequentemente a aglomeração nos serviços públicos de atendimento ao cidadão. Um dos pedidos feitos pela equipe de TI do SAE (Sistema de Água e Esgoto) de Ourinhos/SP foi justamente desenvolver um sistema de agendamento on-line, que pudesse colaborar com a otimização do atendimento presencial. Isso permitiu um atendimento mais dinâmico e eficiente para o cidadão que realiza seu pré-agendamento na data e horário disponíveis, evitando a aglomeração no Serviço”, comenta Frank Marlon, diretor da SMAR APD Informática, empresa que desenvolve softwares de gestão pública, sediada em Ribeirão Preto/SP.

A empresa fornece sistemas para Ourinhos há mais de 20 anos criando uma forte relação de parceria e entendimento das necessidades da cidade.

“Acreditamos que a gestão pública de uma cidade pode ser muito mais eficiente, especialmente quando ela tem escuta ativa das necessidades dos gestores públicos e dos cidadãos. Neste caso de Ourinhos, a solução simplificou um dos processos, além de atender o cidadão com mais qualidade e agilidade”, comenta Marlon.

Outra novidade apresentada recentemente à Prefeitura de Ourinhos foi implementar no Portal do Cidadão uma função em que pessoas acima de 65 anos pudessem solicitar isenção do IPTU 2022.

“Esta função foi desenvolvida para atender inicialmente as pessoas que são consideradas da faixa etária de risco para Covid-19, facilitando para a população a solicitação da isenção. Os interessados se cadastraram preenchendo as informações necessárias”, finaliza Marlon.

Para ser considerada uma Cidade Inteligente há muito ainda o que se fazer. Entretanto, fazendo bem feito o básico, ter domínio sobre a tecnologia e saber fazer a leitura correta dos dados que são gerados, já é um avanço considerável no processo de aprendizagem para o uso em prol da cidade e seus cidadãos.

