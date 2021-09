Social Commerce cresce e é tendência no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: - 22 de setembro de 2021.

Belo Horizonte, MG 22/9/2021 –

Comunidades de ofertas e descontos dão visibilidade para lojistas e promovem aproximação com consumidores finais

Mais do que aderir ao e-commerce, o brasileiro vem fazendo das compras pela internet um novo hábito. Estudo realizado pela All iN | Social Miner em parceria com a Etus e a Opinion Box sobre Social Commerce que afirma que 86% dos brasileiros compram online, e, entre eles, 37% fazem compras pela internet uma vez por mês. Mas não é só para comprar que as pessoas estão se mostrando cada vez mais conectadas. Segundo a mesma pesquisa, mais de 50% dos entrevistados usam a internet para saber um pouco mais sobre os produtos que desejam adquirir.

E opinião é que não falta. O estudo revela que 57% das pessoas relatam suas experiências positivas e negativas relativas às compras feitas na internet. A maior parte delas fornece informações sobre a qualidade do produto, mas fatores como preço e entrega também estão entre os pontos mais comentados.

Mais de um terço dessas opiniões são compartilhadas em plataformas criadas especificamente para este fim. Conhecido como Social Commerce, esse modelo de negócio busca conectar marcas que utilizam o compartilhamento de informações entre pessoas usuárias de uma mesma plataforma para gerar ou alavancar vendas.

Maior comunidade de ofertas e descontos do Brasil, o Promobit, site especializado em cupons, descontos e compartilhamento de ofertas é um exemplo. A plataforma, que conta com mais de 10 milhões de acessos mensais ao site e é uma importante fonte de tráfego qualificado, funciona como uma rede social de compartilhamento, onde os usuários podem publicar ofertas e comentários sobre produtos. O diferencial do Promobit, no entanto, está no trabalho de curadoria realizado por especialistas em promoções que fazem a moderação dessas ofertas, aprovando as que passam pelo crivo de preço e de segurança.

“As pessoas acessam o Promobit em busca de boas oportunidades de compra na internet. O trabalho de curadoria que fazemos em conjunto com os membros da comunidade tornaram o site um espaço confiável para que elas encontrem produtos baratos em lojas seguras, dentro de um ambiente que incentiva e promove a troca de conhecimento entre os membros”, explica Fabio Carneiro, CEO do Promobit. O site conta hoje com mais de 1,7 milhão de pessoas cadastradas, recebe mais de 900 ofertas por dia e, em média, 10,4 milhões de acessos por mês.

Números que vem aumentando cada vez mais rápido e projetando um cenário promissor para o futuro. “O Promobit levou 5 anos para chegar aos 500 mil usuários, menos de 2 para bater 1 milhão e agora 2 para chegar a 2 milhões, marca que se aproxima mais a cada dia. Para

acompanharmos esse crescimento, estamos trabalhando numa versão repaginada do nosso site, que atenda às necessidades do maior número de visitantes”, comenta Carneiro.

A oportunidade de atuar nessa etapa aspiracional do funil de vendas chamou atenção do Méliuz, empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para conectar marcas e consumidores por meio do seu marketplace e da oferta de serviços financeiros. A companhia adquiriu o Promobit em maio deste ano em uma transação de R$ 13 milhões. “Nosso objetivo é transformar o tráfego qualificado do Promobit em conversão de compras, o que a gente vem fazendo com o Méliuz desde 2011. Além disso, o Promobit é um site que possui na sua essência o nosso espírito de ganha-ganha-ganha. Nos unirmos a eles só reforça nossa busca por soluções que contribuam para que usuários e parceiros possam ganhar mais”, explica Israel Salmen, CEO do Méliuz.

