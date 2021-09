Casas automatizadas em uma das cidades mais inteligentes do Brasil

Compartilhe Facebook

22 de setembro de 2021.

Indaiatuba, SP 22/9/2021 – Indaiatuba, uma das cidades mais inteligentes do Brasil, ganha o primeiro projeto de casas econômicas automatizadas do país.

Eleita uma das cidades mais inteligentes do país, Indaiatuba terá o primeiro bairro Smart City do estado e a primeira casa popular automatizada do país – a Smart Home

Recentemente, o ranking “Connected Smart Cities 2021” elaborado pela Urban Systems revelou que Indaiatuba é a 14ª cidade mais inteligente e conectada do Brasil entre os municípios de 100 a 500 mil habitantes.

O estudo, que está na sua 7ª edição, mapeou cerca de 677 municípios com mais de 50 mil habitantes no país. O principal objetivo era identificar as cidades com maior potencial de crescimento no Brasil através dos indicadores inteligência, conexão e sustentabilidade, que inclusive são a base dos projetos Smart da empresa Zarin, sediada na cidade.

Não por acaso, a cidade também é a primeira a receber um bairro “Smart City” no estado de São Paulo: com Wi-Fi público, monitoramento das câmeras através do celular dos moradores, integração com os sistemas de segurança do município, compartilhamento de espaços de lazer, além de uma forte preocupação com o meio ambiente através dos painéis de energia fotovoltaica, reúso da água e centro de compostagem.

Agora, este projeto que será entregue em dezembro deste ano, receberá a primeira casa popular inteligente do país. Batizada de “Smart Home” o imóvel pode ser controlado pela Alexa por meio de uma elétrica inteligente, onde toda a iluminação da casa é integrada com o dispositivo da Amazon. O imóvel também já tem a previsão de carregamento de veículos elétricos.

Embora a automação residencial ainda seja um item restrito a imóveis de alto padrão, a Smart Home é vendida dentro do Programa Casa Verde Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida), ou seja, é um produto popular.

Com isso, o município, que já era conhecido pela qualidade de vida, ganha ainda mais destaque com esse lançamento que irá transformar o estilo de moradia da região, aliando tecnologia a um custo acessível.

Serviço:

Inauguração do Decorado Smart Home

Dia: 25 de setembro (sábado)

Horário: A partir das 10 horas

Endereço: Rua Irmã Maria Angélica, Smart City Indaiá.

Website: http://www.grupozarin.com.br